緯創將出售2家公司給立訊 交易價約138億元

代工大廠緯創（3231）今（17）日表示，因應集團轉型及全球佈局之戰略考量，緯創子公司Win Smart Co., Ltd.擬出售緯新資通(昆山)有限公司、緯創投資(江蘇)有限公司之股權及其相關業務予立訊集團，交易價格暫定為人民幣33億元(約合新台幣138億元)。

緯創表示，唯實際金額將依營業讓與基準日當天實際帳面價值做調整。本交易未來需依法登記、備案或取得相關主管機關之核准，預計於今年年底前完成所有程序。本公司將於交易實際完成時，依相關法令規定另行辦理公告申報。

緯創指出，展望未來，緯創將持續聚焦於業務組合及全球佈局之優化以因應外在環境的快速變遷。完成此交易後，緯創將更加積極於未來關鍵技術的投資與開發，加速投入如5G、人工智慧(AI)、車載裝置與智慧醫療等新事業領域之發展，以進一步強化公司的產品組合與獲利提升。

此外，為了更加完善支援並滿足不同客戶之業務與生產需求，緯創不僅對作為營運總部的臺灣將加重投資，同時對墨西哥、印度、馬來西亞、越南、捷克與中國大陸等製造據點也將持續發展。