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【今日精摘】監院人事闖關通過╱再增2例境外移入

Mini LED價格想降 關鍵可能掌握在蘋果和中國大陸TCL

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

Mini LED顯示器是台灣顯示器供應鏈的重點項目，現階段如宏碁、華碩等品牌廠，陸續將Mini LED背光導入電競筆電及顯示器中；中國大陸TCL則和旗下華星光電，攜手推出65吋Mini LED電視；蘋果也預期會將Mini LED導入iPad Pro及Macbook，最快明年推產品上市。

工研院產科國際所產業分析師林松耀今（17）日於工研院舉辦的「2020下半年科技產業趨勢前瞻-半導體／顯示器」研討會」表示，由於Mini LED初期成本較高，加上電競玩家價格敏感度較低，成為眾多廠商積極耕耘Mini LED產品的市場，但成效不如預期好，除了規格高、價格高，也遭遇OLED帶來的價格競爭。Mini LED想進一步降低成本及售價，關鍵在蘋果及TCL，一旦量能起來，就能帶動成本進一步降低。

林松耀指出，蘋果量大、商品單價高，iPad加上Macbook一年銷量約6,000多萬台，相較電競顯示器一年銷量百萬台相比，有很大的差距，蘋果商品定價本就不便宜，導入Mini LED後終端售價會較現行定價調漲約兩成，仍有機會讓消費者買單，若銷售得好，Mini LED成本和售價有機會下降。

TCL去年推出TCL 8系列65吋Mini LED電視，今年價格已從1,999美金降到999美金，75吋從2,999美金降到1,799美金，以此希望把量衝出來，讓OLED未來面臨嚴峻挑戰，「OLED電視價格仍貴，尺寸越大價格越高，除非開出大世代廠產能，否則更大尺寸很難跟LCD比拚，現在Mini LED背光電視已具成本競爭力，OLED打65吋電視市場可能會越來越辛苦。」

TrendForce旗下光電研究處日前發布「LED 產業需求與供給資料庫」報告顯示，預估2024全球Mini / Micro LED市場規模將達42億美金。TrendForce分析師余彬表示，今年（2020）Mini LED 商轉進程受疫情影響有所減緩，部分廠商原定計劃於年中正式加大量產Mini LED電視和顯示器，以目前狀況來看將會往後延遲。

然而，投資方對Mini / Micro LED的前景充滿希望。除了台灣廠商持續著力，TrendForce指出，包括中國大陸三安、晶電、華燦、國星和瑞豐等LED晶片、封裝公司，以及利亞德、洲明科技、華星光電和京東方等顯示器和面板廠，紛紛設立相關項目，以期推動產業發展。

LED 顯示器 電視

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