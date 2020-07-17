夏普收購美華泰 品牌旗艦館今日上線

台灣夏普（SHARP）於本月初宣布收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰MIRADA之後，品牌公司多角化經營已為世界所趨，此收購案一出獲得市場上的高度關注以及正向回應，多家知名品牌商已主動洽詢並表達合作意願，目前都已積極的接洽中，台灣夏普公司落實收購的初步規劃，已於今（17）日「美華泰MIRADA品牌旗艦館」在可購樂平台正式上線。

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美華泰MIRARA品牌旗艦館將轉型為日系時尚生活百貨，於今日上線後陸續推出獨有並且台灣消費者最愛的日本美妝百貨，例如京都的「Yojiya」（よーじや）吸油面紙、酒粕面膜、EXCEL美妝、安耐晒防曬系列、黛珂保養品、今治毛巾、知名品牌洗沐系列。。等，嚴選眾多商品以滿足美華泰的會員朋友們。