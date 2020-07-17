劍指iPhone 和碩證實已在印度註冊設立子公司

外電報導，iPhone第二大代工廠和碩（4938）已在南印度的清奈註冊設立子公司，準備在印度設廠製造，對此，和碩證實，本周的確完成子公司在印度的註冊，但對單一產品及客戶不予評論。據了解，和碩在印度設立子公司，就是為了在當地生產製造iPhone。

印度經濟時報（Economic Times）引述知情人士說法，和碩已在清奈註冊了印度子公司，並正與印度多個省政府討論，尋找適當的土地設立工廠，然後進口生產機械設備在印度製造。

對此，和碩證實，確實本周已完成印度子公司註冊，但對於下一步在當地設廠計畫，及單一產品及客戶皆不予評論。

事實上，早在今年法說會，法人就已詢問過和碩對於印度設廠的可能性，當時執行長廖賜政回應，印度確實是未來考慮的擴產區域之一，但公司仍在評估，會以印度政府態度和客戶要求做決定。

據了解，和碩是在大客戶蘋果要求下，前往印度設廠，未來規劃主要生產的產品就是iPhone，將成為繼緯創（3231）、鴻海（2317）之後，第三間在印度製造的iPhone供應商。

和碩目前主要產能仍集中於中國大陸，但公司已訂下分散產能計畫，陸續在印尼巴淡島、越南等地設廠，印尼目前已量產出貨，主要以網通、IoT 產品為主，至於越南則規劃明年上半年投產，產品範圍則不限於單一產品。

隨著美中貿易戰未見熄火，中美對立情勢越加嚴重，加上今年爆發新冠肺炎，已讓蘋果驚覺，產能過度集中大陸，恐怕未來重演今年年初新冠肺炎造成中國鎖國防疫，造成蘋果供應鏈無法出貨的窘境，因此勢必得加速分散產能到非中國地區。

此外，印度政府為了強化「印度製造」，積極拉攏大型製造業，並於今年4月推出一系列獎勵措施。為了吸引廠商從中國移到印度，印度中央政府宣布4100億盧比（新台幣1609億餘元）的生產相關獎勵計畫。