任天堂Switch再度熱銷 台廠供應鏈下半年進補

近日疫情在日本及東南亞各國又有死灰復燃之勢，再度點燃任天堂Switch遊戲機熱賣，Switch系列在日本市場銷售量較前一週暴增逾八成，週銷售量創近6週來新高。遊戲機熱度不減，台廠遊戲機晶片供應鏈商瑞昱（2379）、原相、立積及旺宏下半年營運動能看漲。

根據日本遊戲總合情報媒體Famitsu公布統計數據顯示，自7月6日至12日任天堂 Switch 系列機種在日本市場的銷售量9.69萬台，較前一週大增85%，為近6週新高量，且連續第12週稱霸日本遊戲機市場。

台廠Switch供應鏈下半年可望間接受惠，原相為Switch感測晶片供應商，第二季受惠於遊戲機拉貨動能強勁，業績表現突出，一台遊戲機支援2組把手，因此，相較於主機出貨，把手出貨量一定會超過主機出貨，對於原相貢獻更為顯著。旺宏上半年受惠於任天堂對記憶體拉貨，業績成長動能明顯，隨著快閃記憶體產品價格順利調漲，營運預期穩定成長。

瑞昱為任天堂的音效晶片供應商，主要以平價、輕巧遊戲機Switch Lite為主，出貨量穩定，雖然遊戲機整體貢獻比重不大，但毛利率則優於平均水準。立積為Switch WiFi射頻晶片供應商，隨著任天堂採用，有機會打入其他遊戲機大廠供應鏈，今年WiFi射頻晶片出貨穩定，下半年可望隨著銷售率攀升，遊戲機比重逐季成長。