權值股撐盤 台股上漲23點收12,181

美股四大指數昨夜全數收跌，不過小道瓊期貨電子盤今日持續走揚，帶動台股開盤隨即站回五日均線，並一度回攻12,200點關卡，儘管盤中賣壓湧現指數一度翻黑，在權王台積電、鴻海、聯發科等權值股撐盤下，終場指數仍上漲23點，以12,181作收，成交量1,987億元。

昨日美股震盪收低，雖然6月零售銷售表現強勁，不過受到歐亞股市普跌影響，公布的企業財報好壞不一，加上初領失業金人數高於預期，壓抑市場做多氣氛，道瓊指數結束連四漲態勢，終場四大指數全數下跌。

而今早小道瓊期貨電子盤持續走揚，而亞洲主要股市表現漲跌互見，韓、港股開高震盪持穩，盤中走揚約0.6%，表現最為強勢，台股開高震盪走低，盤中小漲近0.2%，而日股、陸股則開高震盪翻黑，盤中表現較為弱勢。

觀察今日台灣50成分股表現中，權王台積電法說會報佳音，多家法人機構看好股價衝破400元，帶動今日走揚逾3%，支撐大盤表現，鴻海、聯發科同步走揚，大立光則開高後在平盤附近震盪，其餘如台灣高鐵、亞泥、統一超、華碩、台塑等也維持紅盤格局。

不過今日中小型股持續表現弱勢，富櫃50成分股中，智擎亮燈跌贏，力旺走跌逾7%，信驊走跌逾6%，泰博、精材走跌逾5%，鈊象、光洋科、雙鴻、森鉅走跌逾4%，是方、廣明、M31等拉回2%，先前強勢的標的幾乎都持續出現回檔修正，使得櫃買指數持續下挫，失守月線關卡。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股在台積電支撐下，指數維持上漲格局，不過中小型股持續下殺，盤面下跌家數大於上漲家數，尤其生技股多檔跌停，使得多頭信心受動搖。在本土資金未進場、中小型股尚未回穩前，建議不宜過度躁進。