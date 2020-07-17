中芯科創板掛牌 謝金河憂恐開始衝擊台灣半導體產業

中國全力扶植的半導體國家隊中芯國際在科創板上市，只花45天就完成所有IPO程序，掛牌首日漲幅202%，財信傳媒董事長謝金河今(17)日在臉書發文表示，中芯掛上科創板拉開紅色芯片國家隊的序幕，對台灣半導體產業的衝擊也正式開始。

謝金河以「今天都是中芯的新聞」為題發文指出，中芯國際在科創板上市，集資招股以超額認購上限發行19.28億股，上市首日以95元人民幣開出，最低80元人民幣，收盤為82.92元人民幣，較承銷價27.46元人民幣，一度大漲246%，收盤漲幅202%，單日成交金額479.67億元人民幣，創下10年新紀錄，可看出中國股民對中芯的熱切期待。

他表示，同樣是中芯國際，在香港上市的中芯同一天在香港重挫超過25%，中芯從最高價44.8港元跌到27.5港元，在短短兩個交易日大跌38.6%；但在科創板和香港主板市場則完全兩樣情，意味中國半導體國家隊將回歸中國的資本市場。

謝金河說，中芯去年營收244.12億港元，本業虧損25.96億港元，淨利17.5億港元，可看出獲利完全來自國家補貼。他強調，過去中國以國家補貼的策略扶持面板，把南韓、台灣的面板產業打得落花流水；補貼LED、太陽能產業，幾乎顚覆整個產業秩序，最後整個產業都趴在地上。

謝金河認為。這次美中角力，所有焦點都在半導體，中國建立紅色芯片供應鏈，下手之重，一定勝過面板、太陽能及LED，這次中芯更是重中之重，中芯掛上科創板，是這次紅色芯片國家隊的序幕，對台灣半導體產業的衝擊也正式開始。