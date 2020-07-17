五大熱門產業半導體薪資最高！這家年薪中位數破140萬

近來因台積電前景可期，加上政府不斷釋出半導體利多消息，全力支援半導體產業的發展，許多求職者對半導體產業重燃興趣。根據比薪水數據顯示，半導體產業的薪資水準確實比其他產業高出許多。其中，台積電月薪中位數為4.6萬元，但年薪中位數高達120萬元，聯發科年薪中位數破140萬元，羨煞許多勞工。

比薪水比較了目前熱門五大產業的年薪中位數，「半導體產業」為 7.8萬元；「消費性電子產品製造業」為 71.5 萬元；「電腦軟體服務業」為 6萬元；「網際網路相關業」為 5萬元；「多媒體相關業」為 4.5萬元。

結果顯示，半導體產業與多媒體相關年薪中位數就落差了 32.2萬元之多，兩者有 1.7 倍之差。

比薪水針對想加入半導體產業的求職者，提出建議：「往附加價值高的公司靠攏，年薪有機會高出兩倍！」

比薪水進一步整理出熱門半導體公司的年薪與月薪中位數。日月光半導體月薪中位數為41,925元，年薪中位數為62萬元。台灣美光月薪中位數為54,250元，年薪中位數為80.5萬元。聯華電子月薪中位數為5萬元，年薪中位數為83.1萬元。台積電月薪中位數為4.6萬元，年薪中位數為120萬元。聯發科月薪中位數為7.9萬元，年薪中位數為140.2萬元。

比薪水創辦人陳致宏分析，半導體產業非常廣，IC設計、IC製造、封測封裝...等，每一個部分都屬於半導體產業，但薪資其實是有落差的。

何謂「附加價值高」？他解釋，與半導體製程階段有關係，以台積電與日月光為例，台積電較屬於上游製造，而日月光是屬於下游封裝與測試，兩者相較下，上游製造的附加價值就高於下游。

半導體產業為台灣經濟發展帶來良好的前景，若求職者們有意進入半導體產業，比薪水不忘要提醒大家，在求職前一定要先深入了解產業的工作生態，如平均工時、所屬單位的發展性...等等，避免對工作有錯誤的期待，進入後卻發現跟自己想像的有所落差。