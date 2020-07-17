智原推Ariel™物聯網SoC開發平台 採用英飛凌技術

ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原科技（3035）推出新一代物聯網SoC開發平台Ariel™，該平台基於聯電40奈米超低功耗（40uLP）製程並採用英飛凌SONOS eFlash技術。相較前一代55奈米Uranus+™平台，Ariel SoC開發平台可減少35%操作功耗，滿足智慧物聯網AIoT、工業物聯網IIoT、智慧電網、穿戴裝置與攜帶型裝置的超低功耗SoC設計需求。

智原Ariel平台搭載Cortex-M4核心、1MB嵌入式快閃記憶體、USB OTG、12-bit ADC、10-bit DAC、安全系統與完善的軟體開發套件支援；搭配特有的DVFS動態電壓頻率管理可實現低功耗與高效能的平衡表現，平台中亦內建低功耗IP解決方案以達到嵌入式系統應用的超低功耗需求。此外，藉由英飛凌SONOS eFlash優異的技術，與其它市面上的eFlash方案相比，可使用更少的光罩層數來實現，因此不但晶圓費用更低也相對地縮短生產周期。

英飛凌記憶體解決方案部總裁Sam Geha表示，很高興與智原合作並提供我們的SONOS eFlash於Ariel SoC平台。40uLP SONOS製程已經實際量產過許多專案，相信這項技術也將會協助智原的客戶拓展更多的物聯網與微控制器相關產品，並帶來卓越的處理性能及更快的上市時間。

智原科技營運長林世欽也表示，英飛凌的SONOS為嵌入式快閃記憶體提供經濟有效的簡易途徑。我們很開心能夠在新推出的Ariel平台導入英飛凌SONOS eFlash，這項進階的eFlash解決方案能夠協助客戶在新一代物聯網SoC設計上達到更佳的超低功耗與高效能表現。