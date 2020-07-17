快訊

藍營水球不敵綠營護航 陳菊獲立院同意任監察院長

歷經5年停工！北市今天將核發新建照 大巨蛋正式復工

智原推Ariel™物聯網SoC開發平台 採用英飛凌技術

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原科技（3035）推出新一代物聯網SoC開發平台Ariel™，該平台基於聯電40奈米超低功耗（40uLP）製程並採用英飛凌SONOS eFlash技術。相較前一代55奈米Uranus+™平台，Ariel SoC開發平台可減少35%操作功耗，滿足智慧物聯網AIoT、工業物聯網IIoT、智慧電網、穿戴裝置與攜帶型裝置的超低功耗SoC設計需求。

智原Ariel平台搭載Cortex-M4核心、1MB嵌入式快閃記憶體、USB OTG、12-bit ADC、10-bit DAC、安全系統與完善的軟體開發套件支援；搭配特有的DVFS動態電壓頻率管理可實現低功耗與高效能的平衡表現，平台中亦內建低功耗IP解決方案以達到嵌入式系統應用的超低功耗需求。此外，藉由英飛凌SONOS eFlash優異的技術，與其它市面上的eFlash方案相比，可使用更少的光罩層數來實現，因此不但晶圓費用更低也相對地縮短生產周期。

英飛凌記憶體解決方案部總裁Sam Geha表示，很高興與智原合作並提供我們的SONOS eFlash於Ariel SoC平台。40uLP SONOS製程已經實際量產過許多專案，相信這項技術也將會協助智原的客戶拓展更多的物聯網與微控制器相關產品，並帶來卓越的處理性能及更快的上市時間。

智原科技營運長林世欽也表示，英飛凌的SONOS為嵌入式快閃記憶體提供經濟有效的簡易途徑。我們很開心能夠在新推出的Ariel平台導入英飛凌SONOS eFlash，這項進階的eFlash解決方案能夠協助客戶在新一代物聯網SoC設計上達到更佳的超低功耗與高效能表現。

智原 物聯網 快閃記憶體

延伸閱讀

聯發科漲至高檔 麥格理下調目標價至535元

半導體業最新併購案 亞德諾以210億美元併Maxim

美半導體業再傳整併 亞德諾傳以逾170億美元併Maxim

蘋果 Mac SoC預計2021上半年量產 估成本低於100美元

相關新聞

鴻海股價創波段高點 低檔反彈郭台銘身價增307億

鴻海今天早盤股價最高來到88.6元，是近半年波段高點。從3月低檔反彈迄今，漲幅達34.8%，若從鴻海創辦人郭台銘持股來看...

中芯掛上科創板 謝金河：對台灣半導體產業衝擊開始

財信傳媒董事長謝金河今天在臉書發文表示，中國傾舉國之力扶植的半導體國家隊中芯國際在科創板上市，中芯只花了45天就完成所有...

台積電資本支出 擴至170億美元

台積電昨（16）日線上法說會釋出上季獲利創新高、全年營收年增幅上調至兩以上之餘，同步上調今年資本支出至160億美元到17...

台積電9月4日後不會供貨華為

台積電董事長劉德音昨（16）主持法說會時表示，台積電自5月15日後，已未再承接華為新訂單，預定在美方給予的9月4日寬限期...

耗時二年開發 網龍S級國產遊戲搶市

網龍（3083）新款手機遊戲《黃易群俠傳M》預計20日在台港澳雙平台上市，該遊戲耗時二年多開發，總計斥資逾2億元，不僅是...

台達電推線上數位展

台達電（2308）昨（16）日線上推出以「Pioneering Energy-Efficient Infrastruct...

電電公會擴大招募會員

新經濟的崛起，導致產業型態改變，加上新冠肺炎疫情影響，電電公會今年持續擴大招募贊助會員，理事長李詩欽表示，資通訊（ICT...

國巨集團調體質 強攻車用、航太

國巨董事長陳泰銘昨（16）日表示，併購普思電子與基美後，國巨集團體質將大幅轉變，著眼於高規格產品，力抗景氣不確定性，有助...

同欣電蓋廠 迎爆發性成長

泛國巨集團旗下CIS封測廠同欣電昨（16）日舉行桃園八德新廠動土典禮，身兼同欣電董座的國巨集團董事長陳泰銘表示，看好未來...

陳泰銘：被動元件景氣不明朗

台灣被動元件龍頭國巨董事長陳泰銘昨（16）日表示，第二波新冠肺炎疫情有蠢蠢欲動跡象，導致本季與下季被動元件景氣走勢不明朗...

小心成網路犯罪幫兇！駭客正積極駭入家用路由器 建立殭屍網路

趨勢科技今（16）日發表最新研究報告，警告消費者小心最近興起的一波網路大戰，駭客集團正積極駭入家用路由器，來建立自己的物...

KPI沒寫要贏台灣大 井琪：行動營收我們已經超車了

電信業5G大戰開打，遠傳電信重金買頻譜，拚彎道超車。總經理井琪說，「我KPI裡沒寫著要贏台灣大」，若比較行動營收，「我們已經超車了」，未來市占率若贏了，那只是水到渠成。

熱門新聞

三倍券恐成夢一場！七成民眾壓根沒打算「報復性消費」

隨到隨辦！郵局領振興三倍券 一張照片曝「真的沒人」

三倍券暗藏「國家機密」 他拿尺一量意外發現政府的用心

紓困貸款行員狂加班 全金聯點名3家銀行最嚴重

勞保財務惡化！勞長透露：去年潛藏負債已破10兆

三倍券有折痕、髒污不能用？ 經濟部說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。