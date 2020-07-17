快訊

藍營水球不敵綠營護航 陳菊獲立院同意任監察院長

歷經5年停工！北市今天將核發新建照 大巨蛋正式復工

台積電上修資本支出送大禮 半導體設備全面大漲

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

護國神山台積電（2330）上修資本支出，送供應鏈夥伴大禮物，半導體設備族群，京鼎（3413）、弘塑、帆宣、辛耘、翔名、信紘科等全面大漲，弘塑股價更一度來到418.5元，漲幅6%，改寫掛牌以來歷史新高。

台積電法說會優於預期，其中資本支出不僅未受新冠肺炎疫情及華為事件影響，反而因為疫情帶動新應用及客戶填補華為產能缺口，5、7奈米產能接近滿載，由150至160億美元調升到160至170億美元，激勵半導體族群全面大漲。

京鼎持續受惠台積電資本支出增加，及美系大客戶拉貨動能強勁，半導體模組和備品零件出貨持續成長，先前一期擴廠效益顯現，在仍無法滿足客戶需求之下，為其美系大客戶需求量身打造二期擴產計畫，預計第三季動工，2021年下半年可投產，預期備品及模組產線進入投產後，即可有營收貢獻挹注。

信紘科製程機能水設備獲得台積電Golden認證，隨著5奈米進入量產，信紘科製程機能水設備進入出貨高峰期，且因切入台積電供應鏈深具指標意義，策略性接單奏效，目前中國一線半導體廠陸續接洽中，今年製程機能水設備有機會出現倍數成長。

弘塑除了受惠於台積電資本支出利多，因日月光、力成、京元電等封裝測試同步擴充產能，對濕製程設備需求增加，另外，中國扶持本土半導體業者及設備廠為主，在地化生產成為切入中國市場的關鍵，弘塑耕耘中國市場多年，可望優先受惠中國去美化政策。

台積電 半導體 弘塑

延伸閱讀

台積電太旺！十大機構喊挑戰400元

台積電調高資本支出 半導體設備廠股價齊揚

法說會報喜 台積電361元開盤、市值9.36兆

台積電法說會驚艷 外資調高目標價、強勢開盤走揚

相關新聞

鴻海股價創波段高點 低檔反彈郭台銘身價增307億

鴻海今天早盤股價最高來到88.6元，是近半年波段高點。從3月低檔反彈迄今，漲幅達34.8%，若從鴻海創辦人郭台銘持股來看...

中芯掛上科創板 謝金河：對台灣半導體產業衝擊開始

財信傳媒董事長謝金河今天在臉書發文表示，中國傾舉國之力扶植的半導體國家隊中芯國際在科創板上市，中芯只花了45天就完成所有...

台積電資本支出 擴至170億美元

台積電昨（16）日線上法說會釋出上季獲利創新高、全年營收年增幅上調至兩以上之餘，同步上調今年資本支出至160億美元到17...

台積電9月4日後不會供貨華為

台積電董事長劉德音昨（16）主持法說會時表示，台積電自5月15日後，已未再承接華為新訂單，預定在美方給予的9月4日寬限期...

耗時二年開發 網龍S級國產遊戲搶市

網龍（3083）新款手機遊戲《黃易群俠傳M》預計20日在台港澳雙平台上市，該遊戲耗時二年多開發，總計斥資逾2億元，不僅是...

台達電推線上數位展

台達電（2308）昨（16）日線上推出以「Pioneering Energy-Efficient Infrastruct...

電電公會擴大招募會員

新經濟的崛起，導致產業型態改變，加上新冠肺炎疫情影響，電電公會今年持續擴大招募贊助會員，理事長李詩欽表示，資通訊（ICT...

國巨集團調體質 強攻車用、航太

國巨董事長陳泰銘昨（16）日表示，併購普思電子與基美後，國巨集團體質將大幅轉變，著眼於高規格產品，力抗景氣不確定性，有助...

同欣電蓋廠 迎爆發性成長

泛國巨集團旗下CIS封測廠同欣電昨（16）日舉行桃園八德新廠動土典禮，身兼同欣電董座的國巨集團董事長陳泰銘表示，看好未來...

陳泰銘：被動元件景氣不明朗

台灣被動元件龍頭國巨董事長陳泰銘昨（16）日表示，第二波新冠肺炎疫情有蠢蠢欲動跡象，導致本季與下季被動元件景氣走勢不明朗...

小心成網路犯罪幫兇！駭客正積極駭入家用路由器 建立殭屍網路

趨勢科技今（16）日發表最新研究報告，警告消費者小心最近興起的一波網路大戰，駭客集團正積極駭入家用路由器，來建立自己的物...

KPI沒寫要贏台灣大 井琪：行動營收我們已經超車了

電信業5G大戰開打，遠傳電信重金買頻譜，拚彎道超車。總經理井琪說，「我KPI裡沒寫著要贏台灣大」，若比較行動營收，「我們已經超車了」，未來市占率若贏了，那只是水到渠成。

熱門新聞

三倍券恐成夢一場！七成民眾壓根沒打算「報復性消費」

隨到隨辦！郵局領振興三倍券 一張照片曝「真的沒人」

三倍券暗藏「國家機密」 他拿尺一量意外發現政府的用心

紓困貸款行員狂加班 全金聯點名3家銀行最嚴重

勞保財務惡化！勞長透露：去年潛藏負債已破10兆

三倍券有折痕、髒污不能用？ 經濟部說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。