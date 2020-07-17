台積電上修資本支出送大禮 半導體設備全面大漲

護國神山台積電（2330）上修資本支出，送供應鏈夥伴大禮物，半導體設備族群，京鼎（3413）、弘塑、帆宣、辛耘、翔名、信紘科等全面大漲，弘塑股價更一度來到418.5元，漲幅6%，改寫掛牌以來歷史新高。

台積電法說會優於預期，其中資本支出不僅未受新冠肺炎疫情及華為事件影響，反而因為疫情帶動新應用及客戶填補華為產能缺口，5、7奈米產能接近滿載，由150至160億美元調升到160至170億美元，激勵半導體族群全面大漲。

京鼎持續受惠台積電資本支出增加，及美系大客戶拉貨動能強勁，半導體模組和備品零件出貨持續成長，先前一期擴廠效益顯現，在仍無法滿足客戶需求之下，為其美系大客戶需求量身打造二期擴產計畫，預計第三季動工，2021年下半年可投產，預期備品及模組產線進入投產後，即可有營收貢獻挹注。

信紘科製程機能水設備獲得台積電Golden認證，隨著5奈米進入量產，信紘科製程機能水設備進入出貨高峰期，且因切入台積電供應鏈深具指標意義，策略性接單奏效，目前中國一線半導體廠陸續接洽中，今年製程機能水設備有機會出現倍數成長。

弘塑除了受惠於台積電資本支出利多，因日月光、力成、京元電等封裝測試同步擴充產能，對濕製程設備需求增加，另外，中國扶持本土半導體業者及設備廠為主，在地化生產成為切入中國市場的關鍵，弘塑耕耘中國市場多年，可望優先受惠中國去美化政策。