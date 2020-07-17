仁寶除息首日走弱 估本季筆電出貨季減一成

仁寶（2324）今（17）日進行除息秀，派發現金股利1.2元，惟股價開低走低，早盤一度下探18.2元，盤中呈現貼息狀態。展望第三季，仁寶預估筆電回到歷年正常水準，出貨量將季減逾一成。

仁寶昨（16）日收在20元，今年每股現金股利發放1.2元，以此推算，除息參考價為18.8元。仁寶將於8月14日發放現金股利。

從法人籌碼觀察，截至昨日，外資由買轉賣，投信連續五日買超，至於自營商則由賣轉為連二買，累計近五日三大法人合計買超5,080張。

仁寶6月營收 816.98 億元，較上月減少 6.8%，較去年同期減少 5.0%。仁寶第二季營收2,627.53億元，季增44.3%、年增4.1%。累計仁寶上半年營收4,457.01億元，年減3.7%。

仁寶6月筆電出貨400萬台，從整個第二季來看，筆電出貨量呈現逐月下滑趨勢，累計仁寶第二季筆電出貨達1,250萬台，季增約六成。仁寶今年上半年筆電出貨遜於去年同期。

仁寶指出，筆電用CPU、IC等零組件缺貨，影響5、6月出貨量，而到目前為止，看起來缺貨情況仍未改善。

展望第三季，仁寶預估，預估第二季筆電出貨量為今年單季高峰，因此，在基期較高的情況下，預估第三季筆電出貨量將季減約一成，約莫落在1,000萬台至1,100萬台區間。

仁寶總經理翁宗斌先前指出，第二季教育、商用筆電拉貨暢旺，但第三、第四季回歸歷年正常出貨水準，因此本季出貨量將低於第二季，從各大代工廠來看，也是這種趨勢。

不過，仁寶第三季成長動能主要來自NPC業務。法人指出，由於Apple Watch 下半年進入傳統旺季，於第三季加溫，第四季大量出貨，身為主要組裝廠的仁寶，營運也可望跟著水漲船高，預估仁寶第三季NPC業務有望雙位數成長空間。