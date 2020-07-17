中華電信5G應用再下一城 攜手KKBOX打造虛擬演唱會

中華電（2412）5G應用再下一城，今（17）日宣布獨家攜手KKBOX打造虛擬演唱會服務，引進高品質VR虛擬演唱會、Funique VR虛擬攝影棚即時合成技術，具共同企劃大型演唱會規格的實力，透過中華電信5G高速率的特性，以手機/VR頭盔收看4K 360及4K VR高畫質播出，讓粉絲享受在超現實舞台場景與歌手近距離的演唱會體驗。

「HyperLIVE 2020」虛擬演唱會將在7月24日晚上8點首度隆重登場，以Bii畢書盡出道十年個人演唱會，開啟前所未有的視聽娛樂饗宴，中華電信邀請粉絲一同體驗5G新時代的絢麗音樂展演模式！

中華電信5G客戶皆可免費觀看，搭配VR設備可體驗更高品質、更沉浸式的演唱會內容。KKBOX亦提供Bii畢書盡十週年歌單及精選Hi-Fi無損音質歌曲，重現歌手演唱時歌曲的細節與原音音質，全面提升音樂聆聽層次感。

中華電信與KKBOX獨家打造「HyperLIVE 2020」，結合中華電信4G/5G EN-DC雙連結技術，打造全台最廣行動雙網信號涵蓋，發揮5G高速率的網路特色，透過高品質VR虛擬演唱會、虛擬攝影棚即時合成技術，象徵2020 5G開台元年，技術快速發展，以極致的視聽呈現，帶給歌迷身歷其境的感受，建構出虛擬的演出環境，結合真實元素，打造超越真實的迷幻舞台，揭開線上演唱會的新紀元。

中華電信5G服務於6月30日領先同業開台，持續提供客戶多元的5G創新應用服務，致力於讓消費者感受5G嶄新的視聽娛樂魅力。自即日起，展開全台北中南區域性的消費者體驗活動，消費者可到中華電信全台22間門市體驗VR虛擬演唱會服務。