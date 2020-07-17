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台積電9月4日後不會供貨華為

經濟日報 / 記者簡永祥╱台北報導

台積電董事長劉德音昨（16）主持法說會時表示，台積電自5月15日後，已未再承接華為新訂單，預定在美方給予的9月4日寬限期到期後，也不會供貨華為。他並透露，美國政府可能針對華為新出口禁令，在廣納各方意見後，放寬可出貨「標準品」給華為。

他並強調，台積電並未在美國商務部針對華為新出口禁令的二個月申覆意見期限內提交單獨提交意見書，而是美國半導體協會（SIA）綜合各家意見後，提交意見給美國政府參考。

劉德音表示，7月14日的提交意見截止日剛過，台積電還未向美國政府遞件申請出貨華為，將觀察美國政府的情況再評估。

他並透露，有消息指出，美國政府可能放寬規定，讓企業可供貨「標準品」給華為，但仍待美國政府最終法規釋義，台積電才會接續後面該怎麼做。

據了解，目前半導體業者解讀「標準品」是非華為旗下海思設計的晶片，而是其他公司賣給各家廠商的晶片，包括高通、聯發科等生產手機晶片的業者。

台積電 華為 半導體

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