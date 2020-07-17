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台積電資本支出 擴至170億美元

經濟日報 / 記者簡永祥╱台北報導

台積電昨（16）日線上法說會釋出上季獲利創新高、全年營收年增幅上調至兩以上之餘，同步上調今年資本支出至160億美元到170億美元（約新台幣4,800億元至5,100億元），再創新高，比原訂增加10億美元或6%左右，年增14%，主要增加支出將用於投資前端製程設備。

據了解，台積電增加的資本支出，主要向荷商艾司摩爾（ASML）增購半導體前段製程最關鍵的極紫外光（EUV）微影設備，加速3奈米試產腳步。

艾司摩爾日前公布第2季財報，獲利年增近58%，但低於市場預期。

不過，儘管面對新冠肺炎疫情不確定性仍高，該公司仍預估今年整體營收、獲利都會成長。

台積電衝刺先進製程，由於前端製程設備增加支出，調升今年全年資本支出，由上季提出的150億美元至160億美元，增為160億美元至170億美元，調幅約6%，也比去年的149億美元大增14%，為台積電歷年最高資本支出金額。

台積電表示，增加資本支出都是因應未來成長需求。

今年資本支出主要投入布建7奈米、5奈米及先進封測產業和3奈米以下製程研發，看好5G、高效運算等應用，將持續驅動未來幾年半導體產業成長。

台積電 奈米

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