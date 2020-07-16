聖華宮蔬食餐廳首度推出「印度料理盛夏饗宴」上桌

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
聖華宮這次特別邀請「印度先生-Joshi」為夏季客座主廚，並推出「印度料理盛夏饗宴」。記者宋健生/攝影
聖華宮這次特別邀請「印度先生-Joshi」為夏季客座主廚，並推出「印度料理盛夏饗宴」。記者宋健生/攝影

中台灣老字號素食料理餐廳「聖華宮」，追求料理餐點多元化，即日起至9月底推出「印度料理盛夏饗宴」，共有20道使用新鮮食材及天然辛香料烹調的印度素蔬食料理，要提供消費者不一樣的蔬食餐點享受。

聖華宮顧問朱耀新表示，聖華宮成立40年，一貫秉持品質、新鮮、良心，為蔬食產業盡心盡力。而全球暖化、氣候變遷早已成為國際關注的議題，因此素食也逐漸成為世界趨勢潮流。

朱耀新強調，吃素已不再只是為了養生，在溫度雨季都失調的此刻，在地球快要無法呼吸時，吃素不僅僅是追求自我的健康，多吃蔬果，也是即將窒息的環境掬一把清新空氣。

而有感於蔬食料理的一層不變，聖華宮這次特別邀請「印度先生-Joshi」為夏季客座主廚，推出「印度料理盛夏饗宴」，有20道使用新鮮食材及天然辛香料烹調的印度素蔬食料理，提供消費者

不一樣的蔬食餐點感受。

這些印度素蔬食料理，有運用天然時蔬、香菜及馬沙拉醬汁特製餡料，再用薄片烤餅捲成甜筒狀的「瑪莎拉薄片捲」；以鮮奶與印式奶酪浸漬的豆腐，及蔬菜切片一起入窯燒烤，豐富蛋白質料

理的「印式奶酪炭烤Paneer Tikka」。

使用鷹嘴豆咖哩及薯泥，再淋上優格醬汁的「水餅Pani Puri帕尼普里」，標榜一樣的當令新鮮食材，不一樣的美食體驗。

Joshi土示，瑪莎拉薄片捲主要選用紅、黃甜椒、鷹嘴豆、紅番茄、小黃瓜，以及Chat Masala沙拉醬、檸檬汁等調製的酸甜風味蔬食沙拉，再以低溫烘烤後的Jeera Udad Papad餅皮，裹捲沙拉成甜筒狀。

這種純手工製作的印度代表性料理，辛香爽脆酸甜的沙拉搭配酥脆皮捲，是別有特殊風味的涼夏蔬食料理。

印式奶酪炭烤Paneer Tikka則是運用綠、黃節瓜、紅甜椒等蔬材，佐以印度奶酪豆腐，植物性奶油、胡露芭葉粉及無糖優格醃漬，配色成串入烤箱炙燒烘烤微焦，溫製蔬食沙拉以辛香料帶出食材的天然鮮甜。

低溫的燒烤保留食材的水分及高溫逼出奶香的軟嫩口感，有別於一般串燒碳香味的過度濃郁，在盛夏偏重清淡飲食的風潮，可說是一道清爽的開胃前菜。

水餅Pani Puri帕尼普里是印度極為流行的街邊小食，口味也千變萬化，這次Joshi主廚特別選用：孜然粉、馬鈴薯泥、紅、黃甜椒及優格醬製作成內餡，再搭配以生鮮薄荷葉及蔬果等特調醬製為佐料。

一口吃是這道小品的要訣，口時爆漿出來的薄荷清涼香氣，搭配蔬果及優格的鮮甜香滑，佐以脆脆的香酥粉皮，絕對是街邊小點的升級版，幻化為一道別緻清爽涼夏小品，也是不可不吃的印度

代表性小點。

朱耀新說，聖華宮在邁入40週年之際，歷經數月的研發與創新，推出夏季全新百匯蔬食及印度系列的天然辛香料素食料理，為的是推動追求健康美味的舒心生活，與土地共好、共生的理念，進

而帶動新的生活態度。

中台灣老字號素食料理餐廳「聖華宮」，今年創立屆滿40週年。記者宋健生/攝影
中台灣老字號素食料理餐廳「聖華宮」，今年創立屆滿40週年。記者宋健生/攝影

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