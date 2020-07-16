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雷虎科技攜手中華電信 參與漢光演習

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
今天展示的「軍規版緊急空中基地台系統」，是使用同旋雙旋無人直升機，搭配中華電信的衛星車。雷虎科技提供
今天展示的「軍規版緊急空中基地台系統」，是使用同旋雙旋無人直升機，搭配中華電信的衛星車。雷虎科技提供

漢光演習登場，雷虎科技(8033)與中華電信合作開發的「軍規版緊急空中基地台系統」，今(16)日受邀參與今年度的漢光演習並接受校閱，完全體現「全民國防」的政策。

雷虎科技表示，全民國防是以軍民一體、文武合一的形式，不分前後方、平時戰時，將有形武力、民間可用資源與精神意志合而為一的總體國防力量。

今天展示的「軍規版緊急空中基地台系統」，是使用同旋雙旋無人直升機，搭配中華電信的衛星車。

雷虎科技強調，此軍規版無人機具有高負載的特性，可攜帶軍方專用特殊頻道基地台，升空到100公尺高度位置，把地面的作戰行動通訊擴增到高空，連結大範圍的戰術作戰通訊。

而電力來源主要來自地面發電機，藉由電纜連結到100公尺高空中的軍規版無人機，可以在空中停留10小時以上，雙馬達結構也是專為長時間飛行所設計。

機體下方攜帶的通訊模組可接收35平方公里的地面單兵通訊訊號，藉由光纖傳送至地面SNG衛星通訊車，再連接至作戰指揮中心，達到前線作戰與後勤補給不中斷的多元目的。

雷虎科技說，過去2G到4G時代，整個電信通訊網路基地台都建置在地面，也都在地面移動，但地面基地台若受到敵軍攻擊，或是地形地物阻隔，會造成戰場資訊的中斷與我軍通聯的困難。

如今進入5G時代，加上無人機技術在這幾年迅速發展，除了地面設備的更新，戰場通訊也進化到5G時代，因此雷虎科技順應時勢，加上結合國內廠商的技術優勢，在整合專頻通訊與無人機技術後，這項產品可望成為領先世界的先進戰術通訊設備。

雷虎科技攜手中華電信參與漢光演習，圖為雷虎科技董事長陳冠如。雷虎科技提供
雷虎科技攜手中華電信參與漢光演習，圖為雷虎科技董事長陳冠如。雷虎科技提供

無人機 漢光演習 中華電信

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