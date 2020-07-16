蝦皮購物下周起 4天午夜加碼開賣醫療口罩

雖然台灣的大環境以台灣自己的標準，大概也是不盡人意，可以批評之處甚多。但若從我的角度，只覺得台灣人才濟濟，有很多人努力在做內容，開職缺也很容易請到人。相比之下新馬華文場域是十分匱乏，而且有越年輕越匱乏之嘆，（雖然新加坡和馬來西亞的問題不大相同）。我今年36當然在文化界也不是很老，但也不算是很年輕，我出第一本書是25，接草根時29，曾翎龍等創有人出版社也是不到三十。

2020-07-16 14:43