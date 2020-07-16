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漢光演習直升機為避開民宅 飛官左轉180度重落地殉職

蝦皮購物下周起 4天午夜加碼開賣醫療口罩

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

國內口罩需求居高不下，為持續滿足國人防疫需求，蝦皮購物每日傍晚17時於蝦皮超市限量開賣MIT淨新口罩，每日開賣皆秒殺完售。為了讓更多消費者能安心防疫，除了每天傍晚17:00在蝦皮超市持續開賣醫療口罩之外，蝦皮購物於今（16）日宣布，將於17日（周五）、20日（周一）、21日（周二）、27日（一）4天凌晨零時於蝦皮24h加碼開賣淨新醫療口罩，一盒50入，售350元。口罩，讓全台夜貓子睡前下訂單，隔天口罩就送到家

蝦皮24h醫療口罩販售細節包括，17日開賣宏瑋醫療口罩，一盒50入，售490元，藍/綠/灰3色隨機出貨。20日開賣摩戴舒醫用口罩，一盒50入，售349元。21日開賣恆大 優衛醫用口罩，一盒50入，售399元。27日開賣中衛3D立體醫療口罩-酷黑，一盒50入，售499元。

口罩 蝦皮購物

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