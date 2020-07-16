華納媒體：HBO GO與有線電視合作 消費者可直接訂閱

華納媒體集團旗下影音媒體HBO打出串流影音平台HBO GO近年搶進台灣市場，攜手有線電視業者合作，並讓消費者直接訂閱。近期市場盛傳HBO GO或HBO相關內容將透過特殊方式上中華電信旗下影視平台MOD，引發市場討論。

對此，華納媒體發言人表示，我們沒有計畫在MOD上推出HBO相關服務，而我們與我們的代理商永鑫多媒體，一同堅定且致力於透過我們旗下頻道及HBO GO服務對長久以來的有線電視合作夥伴表達支持，而消費者目前也能直接訂閱HBO GO。

近年跨國OTT平台積極布局各個市場，HBO也以HBO GO進入海外市場，在台灣，先與凱擘、TBC、台灣大等有線電視多系統營運商（MSO）合作，據了解也與中嘉進行系統介接，目前已經打入全台超過300萬家戶市場。

華納媒體日前也宣布所屬的HBO GO在線影音服務即日起正式支持App內購功能。

HBO GO內部包括多部HBO和HBO Asia原創製作，包括金獎影集，喜劇，唱片片，以及台灣原創作品，例如全球知名的《冰與火之歌：力量遊戲》（GAME OF THRONES），《西方極樂園》 》（WESTWORLD），和近期剛播出的《新梅森探案》（PERRY MASON）。也有卡通頻道作品和好萊塢強檔電影。