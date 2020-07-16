電競產品熱銷 曲面液晶顯示器出貨量將突破1,200萬台

根據TrendForce旗下顯示器研究處最新調查，2020年曲面液晶顯示器受惠於曲面電競產品持續熱銷，加上三星電子積極促銷推動下，出貨量將上看至1,286萬台，相較2019年成長24%。

TrendForce分析師王靖怡表示，曲面液晶顯示器出貨的品牌及面板廠集中度非常高且相當競爭，因曲面機種整機的製作過程較平面機種複雜，需透過大量經驗累積提升產品良率。觀察2020年品牌廠曲面液晶顯示器出貨狀況，三星電子憑藉著自有工廠與面板的支持拿下第一。

AOC/Philips因自家工廠生產能力與豐富經驗，加上電競產品促銷有成，目前位居第二。微星的曲面產品聚焦在高階電競顯示器上，雖無自有工廠，但旗下產品具備優異的內外裝設計和套組搭配，且上市時間搭上曲面電競液晶顯示器的熱潮，在排行榜中躍升第三；若單看曲面電競市占份額則與三星旗鼓相當，預估今年三家品牌廠的市占率將接近七成。

評估面板廠出貨表現，三星顯示器(SDC)近年開拓曲面和電競市場成效顯著，2019年三星曲面顯示器市占高達81%，然而其選擇在市場時局最佳時宣布退出，預期2021年曲面液晶顯示器產業供應鏈將受此衝擊。而曲面的第二與第三大面板供應商友達(AUO)、華星(CSOT)則預備全面搶食市場，包含液晶顯示器新面板供應商惠科(HKC)，也有意加入搶市。

TrendForce認為，2021年在三星顯示器大幅降低供應曲面液晶顯示器面板的情況下，其餘面板供應商質量能否全面銜接仍有待商榷，因此預計明年曲面液晶顯示器出貨量將面臨首度衰退。