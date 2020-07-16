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陳泰銘：下半年被動元件景氣仍不明朗 但也不用太悲觀

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

國巨董事長陳泰銘今（16）日表示，受到新冠肺炎疫情帶來的不確定性，下半年被動元件景氣仍不明朗，不過也不用太悲觀，此外他強調，國巨集團在併購普思電子和基美之後，7成業績來自高階產品、3成為一般性電子產品，因此將改變集團營收結構。

陳泰銘在6月份時的法說會上，表示本季、下半年能見度不太明朗，今天維持同樣的論調，指出目前看來第二波疫情蠢蠢欲動，使得未來一到兩季度，景氣高度不明朗，但陳泰銘強調，也不用太悲觀，國巨將謹慎看待未來景氣。

展望國巨集團下半年營運，陳泰明說明，下半年併購美商基美（KEMET），加上之前併購的普思電子，國巨集團有7成的生意會來自高階車用、工控、航太、醫療等被動元件應用，且車用都是很高規格的，直接進到安全系統，而3成來自一般的消費性電子產品，這會改變國巨集團營收結構，也有助集團獲利表現。

國巨 陳泰銘 併購

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