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小米手環夯 累計在台售出手環可串成1,311座台北101

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
小米台灣／提供
小米台灣／提供

小米台灣今（16）日舉辦「2020小米台灣夏季新品發布會」，會中公布截至6月30日，小米穿戴式裝置在台灣市場累積銷量超過360萬個，其中銷售出的小米腕帶式裝置可串成1,311座台北101。小米趁勝追擊，推出「小米手環 5」與高性價比入門款「小米手環 4C」。

小米表示，小米手環 5擁有1.1吋動態彩色大螢幕，相較於上一代手環顯示面積提升20%，透過內建65+款主題錶盤與首度支援客製化錶盤，用戶能夠隨心所欲置換想要顯示的數據。小米手環 5專屬腕帶更一舉推出8種顏色，除了隨盒標配的石墨黑外，提供活力黃、深青色、深空藍、藕荷粉、淡綠色、動感橙與古銅紫。

小米手環 5支援11種專業運動模式，包含室內及戶外的多種運動類型，除了原有的戶外跑、戶外騎行、游泳、跑步機、健走及自由訓練等模式外，更新增了橢圓機、瑜伽、划船機、室內腳踏車與跳繩等五種運動模式，精準監測每種運動姿勢、心率、速度及卡路里消耗，而全面升級演算法及硬體規格，更能在進行越野跑、爬山或徒步等不規則運動，將監測精確度最高提升50%，有效幫助用戶有效提升運動表現。

小米手環 5建議售價945元，17日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、senaonline神腦生活、法雅客網路商店與friDay購物正式開賣。

小米手環 4C以長方形機身的簡約設計，搭載1.08吋TFT彩色大螢幕，各種資訊、訊息提醒或天氣預報一目了然；充電採用一體快拆直插式USB充電，2個小時即可充滿。除了隨時隨地記錄日常與健康，更提供50公尺防水，游泳、淋浴時均能配戴。小米手環 4C支援戶外跑、自由活動、騎行、室內跑、健走等5種運動模式。小米手環 4C建議售價495元，17日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、法雅客網路商店與friDay購物正式開賣。

小米手環

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