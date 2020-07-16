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台積電法說會報喜 上調資本支出及營運成長目標

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

5G及HPC需求強勁抓不住，晶圓龍頭台積電（2330）法說會上調2020年全年資本支出到160至170億美元，較上半年原先預期150至160億美元，增加10億美元，主要客戶強勁需求帶動5奈米及7奈米產能利用率居高不下，加上投入3奈米製程研發，縱然在全球新冠肺炎疫情不確定之下，仍調高全年資本支出。

台積電總裁魏哲家表示，今年全球半導體產值（不含記憶體部分）將是持平或微幅成長，晶圓代工產業產值將成長14%至19%，而台積電全年營收表現將優於整體晶圓代工產業水準，美元營收將成長超過20%。全球半導體產值成長優於先前預估成長7%至13%，而台積電自身年營收成長率也優於先前預期14%至19%。

此外，台積電預期下半年將受惠於5G智慧型手機、高效能運算和物聯網相關應用，帶動其5奈米及7奈米製程之強勁需求，調高全年資本支出為160至170億美元。財務長黃仁昭表示，除了增加5奈米、7奈米產能之外，資本支出將持續投入3奈米研發，2020年折舊率將上升，下半年高於上半年。

另外，5奈米先進製程已經進入量產，下半年將大量應用於5G智慧型手機及高效能運算上，2021年3、4奈米進入風險性試產，由於新冠肺炎疫情推遲高效能運算及5G需求，預估今年5奈米營收占比在8%。

奈米 台積電 晶圓代工

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