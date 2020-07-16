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達運精密斥資10億擴大投資 建自動化製程提高在台產能

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

投資台灣事務所今（16）日召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，通過達運精密擴大投資10億元。

根據資料顯示，目前台商回台已有193家投資約7,773億元，帶來64,163個就業機會；總計「投資台灣三大方案」已吸引557家企業，投資約1兆531億元，預估創造87,711個本國就業機會，後續尚有63家企業排隊待審。

經濟部指出，美中貿易戰硝煙未散，新冠肺炎疫情更加劇未來不確定性，達運精密為分散風險，決定移轉中國大陸部分訂單，提高在台生產比重。預計投資10億元在台中市與新竹縣現有三廠區建置自動化製程，擴充產線規模與彈性，招募142名本國人才根植在地製造，同時持續開發高附加價值新產品。

達運在中國大陸主要產品包括：車用顯示器、液晶模組/背光、曲面顯示器/電視、導光板等平面顯示器關鍵零組件，客戶囊括友達光電、LG、三星、SONY等國際知名品牌大廠。

因應面板供過於求，近年達運積極跨足新市場，此次斥資建置自動化產線與擴建新產品線，除精進高階光學元件及精密遮罩（FMM）生產技術，專注AMOLED 4.5代線及6代線高解析產品及大幅寬遮罩技術開發，拓展高階技術用於手機、手錶、穿戴式AMOLED屏幕等終端產品的導入。也將加速推動光學元件與顯示器、工業電腦技術整合，布局車用、醫療、工業應用、綠能、城市交通等智慧物聯網（AIoT）多元運用領域，以因應未來消費及商用市場的需求。

顯示器

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