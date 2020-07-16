工業的新冠病毒「疫苗」？鴻海副董李傑這樣說

美國製造學會（SME）發布一篇鴻海副董李傑提及的產業趨勢最新文章，標題以「工業的疫苗應對未來的新冠病毒挑戰」。依據李傑在該篇內文提及，新冠病毒疫情讓所有人措手不及，雖然在工業自動化上產業已有許多進步，但因防疫仍影響直接人工的生產，這也讓產業進一步思考有何「類似疫苗的措施」來應對未來的挑戰。

李傑在文中提到，目前的情況是工業生產仍嚴重依賴直接人力，換句話說，當作業員待在家時就影響生產，使生產目標無法實現，讓損失也隨之出現，「當疫情的危機引發了大家思考，除了科學家積極開發COVID-19疫苗，製造業還可以採取何種措施使其自身接種COVID-XX疫苗，應對具有破壞性的全球干擾？」

李傑認為，工業AI的發展其實是整體產業在面對疫情的中斷時，得以讓製造業產出保持或接近滿載生產的關鍵，工業AI可實現智慧製造業的3W（Work reduction, Waste reduction與Worry reduction）進而提質、增效等。

李傑也舉例，如同蘋果電腦內建的time machine備份功能，得以讓用戶在咖啡撒在電腦上或電腦遺失時擁有數據無縫接軌新裝置的能力，為何不創立一個開放的工業AI平台來為製造業提供相同無憂的體驗？

李傑說，鴻海集團本身在燈塔工廠正是積極推動製造業的轉型，同時正積極在美國組建iAI團隊，也希望和更多夥伴合作，進而為美國製造業打造無憂與準備充分的未來。