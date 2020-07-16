智慧型手機、HPC需求強 台積電Q3營收可望再創新高

半導體重要風向指標台積電（2330）第3季營運火力全開，在智慧型手機客戶進入出貨高峰及高效能運算需求持續放大，帶動第3季營收大幅成長，單季營收可望再創新高，以1美元兌29.5元台幣之基礎下，預估單季新台幣營收在3304至3392.5億元之間（美元營收11.2至11.5億元），較上季成長6.3%至9.2%，較去年同期成長12.7%至15.8%。

由於智慧型手機進入出貨旺季，及高效能運算需求快速成長，台積電第3季營收預估持續走高，不過，因5奈米初進入量產，尚未達經濟規模效益，預期第3季毛利率在50%至52%，較上一季毛利率53%，減少1%至3%；營業利益率則在39%至41%，也較上季的42.2%，小幅減少1.2%至3.2%。

另外，台積電在車用電子有不小斬獲，5奈米獲得恩智浦新一代高效能汽車平台採用，目前既有客戶由7奈米導入5奈米意願濃厚，智慧型手機、高效能運算客戶均有，使得台積電5奈米在量產初期即能獲得很高產能利用率，另外，目前良率也獲得客戶滿意。