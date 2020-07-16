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太陽能模組下游需求增 太陽能多晶矽原料上漲

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

今年國內太陽能產業一路從第1季的谷底翻揚，進入第3季之後，下游更傳出太陽能模組需求回到先前預期的旺盛水準，近日根據市調機構集邦科技調查，在太陽能下游需求成長帶動下，包括多晶矽原料及單晶、多晶太陽能電池價格都出現上漲。

研調機構Energy Trend指出，由於下游需求第3季以來明顯增溫，因此，近一周太陽能單、多晶矽料供需也受到帶動，上游矽料價格也出現全面上漲，漲幅最多達3%，電池也因下游模組廠的需求顯著提升，帶動電池片價格回升，漲幅達1% 以上。

此外，隨著國內太陽能大型案場陸續動工，大陸市場也積極建置，因此，整體下游模組廠對電池需求提升，推升單晶電池片G1及M6價格同步出現走揚，其中，由於M6電池與模組在中國招標市場成主流，M6單晶電池報價也上漲1.23%，而G1單晶太陽能電池本周報價上漲1.27%，太陽能電池整體市場價格明顯上漲，反應下游需求走出年初谷底。

國內業者也認為，上半年需求受到壓抑，下游逐漸恢復正面營運及供需之後，第3季的市況及價格仍將維持正面看法。

太陽能電池 晶電

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