台積電Q2毛利率53% 每股盈餘4.66元
台積電（2330）法說會今（16）日登場，第2季財報數字出爐，單季合併營收3,107億元，稅後純益1,208.2億元，每股盈餘4.66元（折合美國存託憑證每單位為0.78美元），再創歷史新高。
與2019年同期相較，2020年第2季營收增加28.9%，稅後純益及每股盈餘則均增加81%。與前一季相較，2020年第2季營收基本持平，稅後純益增加3.3%。
若以美金計算，2020年第2季營收為103.8億美元，較2019年同期增加34.1%，較前一季則增加0.8%。
2020年第2季毛利率53%，營業利益率為42.2%，稅後純益率則為38.9%。
7奈米製程出貨占台積公司2020年第2季晶圓銷售金額的36%；16奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的18%。總體而言，先進製程（包含16奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的54%。
台積電今日股價開低，早盤以359元開出，下跌4元，跌破360元，一度下探至353.5元，下跌9.5元，終場收在357.5元，下跌5.5元。
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