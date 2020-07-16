看好蘋果產品升級Mini LED趨勢 日系外資調高GIS目標價
Mini LED題材發酵，蘋果iPad Pro及MacBook Pro可望在明後年升級Mini LED螢幕，日系外資看好GIS-KY業成（6456）將受惠，推升平均銷售單價及獲利率的成長，將其評等由中立調高到買進，目標價由83元調高到140元；GIS今（16）日股價逆勢開高，盤中漲幅3.89%。
日系外資表示，蘋果未來兩年可望在iPad Pro及MacBook Pro系列產品上採用Mini LED螢幕，預估未來每年相關出貨量上看1,000萬台；GIS的MegaSite業務可整可望延伸到Mini LED背光業務。
日系外資調高GIS今年、明年每股盈餘預估到8.76元、9.99元，調幅5.5%、23.6%，且調高評等及目標價；GIS今日以118元開高走高，一度拉升至122元，盤中漲幅3.46%，表現較台股大盤強勢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言