看好蘋果產品升級Mini LED趨勢 日系外資調高GIS目標價

Mini LED題材發酵，蘋果iPad Pro及MacBook Pro可望在明後年升級Mini LED螢幕，日系外資看好GIS-KY業成（6456）將受惠，推升平均銷售單價及獲利率的成長，將其評等由中立調高到買進，目標價由83元調高到140元；GIS今（16）日股價逆勢開高，盤中漲幅3.89%。

日系外資表示，蘋果未來兩年可望在iPad Pro及MacBook Pro系列產品上採用Mini LED螢幕，預估未來每年相關出貨量上看1,000萬台；GIS的MegaSite業務可整可望延伸到Mini LED背光業務。

日系外資調高GIS今年、明年每股盈餘預估到8.76元、9.99元，調幅5.5%、23.6%，且調高評等及目標價；GIS今日以118元開高走高，一度拉升至122元，盤中漲幅3.46%，表現較台股大盤強勢。