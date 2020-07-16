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凌華聯手Tier IV與AutoCore.ai 推動自動駕駛普及化

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

邊緣運算解決方案全球領導廠凌華科技（6166）和自動駕駛軟體開發商 Tier IV 與智慧汽車平台AutoCore 合作，打造創新的自動駕駛中介軟體和應用，使自駕車和移動式機器人變得更安全。共同目標在實現自主移動的異質運算平台上提供可擴充的高效能中介軟體，為功能性安全中介軟體開創一條明確的路徑。

Autoware基金會和ROS 2技術指導委員會成員暨凌華科技的Field CTO, Joe Speed 表示，凌華科技、Tier IV與AutoCore是絕佳拍檔 – 我們認為自動駕駛應造福所有人。我們共同合作，在多個平台上實現智慧移動，進而大規模部署自動駕駛技術。

三家公司合作，為Autoware基金會以ROS 2為基礎的自駕車開放原始碼軟體 Autoware.Auto以及Eclipse 的開放原始碼專案暨機器人作業系統 (ROS) 中介軟體 - Eclipse Cyclone DDS做出貢獻。凌華科技、Tier IV與AutoCore的共同目標是為乘客、貨物、無人機和自主移動機器人實現各種次世代自動駕駛應用，以提升車輛性能和可靠性。

「以數據資料為中心的中介軟體和智慧邊緣平台對於這些關鍵性自主應用極為重要。憑藉我們在模組化、開放原始碼和AI技術方面的專業知識，我們可以透過硬體與軟體安全且快速地支援自動駕駛社群」AutoCore共同創辦人兼技術長Cheng Chen如此表示。「透過與凌華科技和Tier IV合作，我們將在Autoware和Eclipse Cyclone DDS的工作上加快腳步。我們的目標是透過功能性安全認證的中介軟體以及異質運算平台上的最佳化堆疊，為技術商業化鋪路。」

Tier IV創辦人暨技術長兼Autoware基金會董事會成員加藤真平表示，與凌華科技和AutoCore合作將是參與自動駕駛專案和擴大Autoware生態系統的大好機會。我們相信，我們的專業知識和創新技術將有助於進一步開發搭載Autoware的自動駕駛車。

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