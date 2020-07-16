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群聯入股SONY子公司 過關

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

快閃記憶體控制晶片供應大廠群聯上個月宣布將入股日本SONY儲存部門（SSMS）及子公司Nextorage，打入高階影像儲存產品市場，昨（15）日正式獲得公平會同意，不禁止雙方結合行為。

公平會表示，群聯主要產製NAND快閃記憶體控制器、快閃記憶體模組，並代工生產快閃記憶體產品；而擬投資對象方面，SSMS從事設計及產製Sony品牌的快閃記憶體產品，以及光碟與磁帶等儲存裝置；至於Nextorage則是SSMS的全資子公司，SSMS已於去年10月將將快閃記憶體產品業務移轉給Nextorage負責。

公平會認為，群聯與SSMS產製產品之間，明顯具有上下游垂直供應關係，不過SSMS的市占率並不高，仍要和市場上眾多對手競爭；另一方面，其採購量占群聯銷售總量的比例很低，因此不具有顯著限制競爭疑慮。

快閃記憶體 群聯 公平會

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