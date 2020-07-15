三立財經台iNews搶攻48頻道 NCC要業者提說明
國家通訊傳播委員會（NCC）今（15）日審查MSO中嘉網路集團旗下12家系統台、以及南國有線電視申請變更頻道案，多達13家系統台要將三立財經頻道「三立iNews」上架到48頻道，將原有的頻道JET綜合台挪到88頻道或更後面的頻位。NCC要求系統台業者、頻道業者等申請人、利害關係人到NCC說明。
業界人士指出，如果13家系統台讓三立iNEWS順利定頻在48頻道，用戶覆蓋率達25%，其他系統台應該也會跟進。新聞台區塊若從48到58頻道共11個頻道，TVBS、東森、年代（壹電視）、三立四大集團就各占兩個。
台灣有線電視頻道「定頻制」行之有年，50-59頻道的新聞台區塊是兵家必爭之地，幾乎毫無「插旗」機會。多年前年代集團董事長練台生買下壹電視新聞台後，將自家頻道挪開、讓壹電視新聞台「定頻」49頻道，自動擴大了新聞台的範圍；現在中嘉系統與南國有線又將三立財經台定在48頻道，又讓新聞台區塊「擴大」。此外，iNews已經在MOD上架，但這次到有線電視上架毫無阻力，再度讓業界讚嘆三立董事長林崑海「政通人和」。
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