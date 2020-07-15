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展碁國際代理 宏碁首支美容飲品玫瑰石榴膠原飲開賣

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
宏碁首支美容飲品「玫瑰石榴膠原飲」登場。圖／展碁國際提供
宏碁首支美容飲品「玫瑰石榴膠原飲」登場。圖／展碁國際提供

近來因為疫情影響，改變了許多消費者生活型態，也讓民眾更重視自我保養及健康基礎。為了落實「美好生活」的理念，宏碁看好健康及愛美商機，籌備半年研發製造「玫瑰石榴膠原飲」由展碁國際代理正式開賣，盼透過飲品讓女性朋友用喝的就能喝出漂亮；「玫瑰石榴膠原飲」能調節體質、補充身體所需的營養成分，由內而外散發自信美麗，享受更美好的人生。

現代人生活忙碌，飲食不均衡、缺乏運動、工作疲勞且生活壓力大，都會加速膠原蛋白流失，肌膚失去彈性就容易產生皺紋；許多消費者希望透過飲食中的膠質來獲取膠原蛋白，但膠質食物中的膠原蛋白除了分子大不易吸收外，吃多了不但不能補足膠原蛋白營養，反而可能攝取過量的膽固醇。

「玫瑰石榴膠原飲」內含高達5000mg加拿大魚膠原蛋白，分子小，容易被人體吸收，其添加鰹魚彈力蛋白肽為優質蛋白質；添加維生素C，能促進於膠原蛋白的形成。此外，精選重瓣玫瑰萃取液、紅石榴發酵液、山茶萃取，能促進新陳代謝；其中所添加之紅石榴發酵液原料含有紅石榴濃縮果汁，而紅石榴此種水果本身有石榴多酚、鞣花酸、花青素、維生素、礦物質等成分，有助健康維持。

「玫瑰石榴膠原飲」酸甜口感如果汁般的好喝順口，不分男女老少皆適宜，建議在睡前或者早上空腹時飲用一瓶，吸收效果最好，每日攝取一瓶，為健康及美麗打好底子。

宏碁「玫瑰石榴膠原飲」由展碁國際代理，目前已於Acer Store正式開賣，8入盒裝訂價為800元；預計7月底以前上架電商通路平台以及進軍實體門市。

膠原蛋白 宏碁 果汁

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