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首日排振興券熱翻 學者：笨方法、人民忙排隊忘政府不對

奧圖碼加碼！用紙本振興券買指定機種再回饋三千元

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

全球投影機領導品牌Optoma奧圖碼同步響應政府三倍振興券方案，為提振經濟、促進消費盡一份心力。即日起至2020年10月31日止，只要於指定經銷商通路使用紙本振興券購買Optoma全系列4K投影機或ZW/ZH/ZU 4,000/5,000流明系列雷射投影機，馬上加倍奉還、總計最多達6,000元購機優惠，包括使用3000元振興券，加碼折抵3000元；使用2000元振興券，加碼折抵2000元以此類推，振興券每台使用上限為3000元。

若購買奧圖碼一般燈泡機，加碼贈送九折燈泡禮券乙張，讓在後疫情時代無論是居家看片追劇、還是闔家同樂大畫面玩遊戲，更加輕鬆無負擔。

奧圖碼亞太區負責人吳俊佑表示，消費市場景氣和買氣上半年因為疫情遭受不少影響，適逢此次政府振興方案的釋出和奧圖碼品牌成立20周年，特別推出『政府三倍振興，奧圖碼加倍奉還』優惠活動，預期將可大量帶動銷售買氣、活絡經濟，讓民眾在後疫情時代盡情享受奧圖碼帶來的頂級家庭娛樂體驗。

全系列4K投影機搭載DLP DMD 晶片，可完整呈現830萬有效像素顯示，並符合美國消費技術協會(CTA) 所規範的4K UHD解析度標準，同時支援HDR10 高動態範圍，讓畫面具備更加寬廣、飽和的色彩範圍呈現，大幅提升畫面的色彩景深、細節與層次感。

雷射投影機則具備高亮度、長效光源壽命、高倍率鏡頭變焦/位移和彈性投影模式設置的優勢，尤其適合工程商用情境安裝使用。

振興券 疫情 三倍券

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