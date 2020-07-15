快訊

首日排振興券熱翻 學者：笨方法、人民忙排隊忘政府不對

NCC訂定OTT管理專法 想盡辦法阻擋愛奇藝

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

國家通訊管理委員會（NCC）今（15）日通過網際網路服務管理法（OTT影音管理法）草案，採取「自願登記制」，但NCC認定有一定經營規模或市場影響力的網路視聽服務業者，公告名單後必須在台辦理登記。草案甚至訂定罰則，例如公告要登記的OTT影音業者不來登記，依法可罰10到100萬元，換言之，如果公告Netflix要登記，業者卻不來登記，有可能挨罰。

另外，大陸的視聽服務業者如愛奇藝、騰訊等OTT串流影音業者，按照相關法令，已經是違反兩岸人民關係條例40條之1的「非法業者」，提供「非法內容」。NCC在法案中提出大量「禁止」的相關配套措施包括台灣相關事業或服務提供者不得提供非法業者所需之電信設備或電信服務、網路資料中心服務、內容傳遞網路服務、雲端服務等；相關事業或服務提供者也要配合攔阻非法視聽服務內容或為必要處置。

此舉意味NCC或陸委會有可能禁止台灣的電信業者傳輸愛奇藝、騰訊等OTT的內容，但也將使電信業者「違約」無法提供消費者傳輸資料的服務。不過NCC強調，此法案不會約束消費者行為，主要約束台灣有業者租借網路給愛奇藝，就會挨罰，最重可罰50萬到500萬元。

NCC OTT 愛奇藝

延伸閱讀

NCC召開連江通訊與傳播座談會 支持縮短數位落差

任期最長NCC主委 陳耀祥四大挑戰沒蜜月期

藍委抗議無效 NCC正副主委陳耀祥、翁柏宗獲立院同意

NCC人事案民眾黨反對 時力對新任委員有期待

相關新聞

技嘉旗下技宸 推出業界第一台5G嵌入式系統

技嘉集團子公司技宸（GIGAIPC）今（15）日表示，該公司推出業界第一台支援5G通訊模組，並於2020年5月底通過中華...

受惠美中貿易戰、台商回台 伺服器產值創新高

經濟部統計處今（15）日發布「電腦製造業產值」最新統計資料，顯示我國電腦製造業產值連續6年成長，年產值升至1,895億元...

華為財報亮警訊 台系供應鏈埋隱憂

華為半年報出爐，值得注意的是，電信商業務以及企業業務增長放緩，凸顯美國發起抵制採用華為5G設備，並獲全球多個國家跟進的效...

大立光拚擴產 再匯回82億

大立光昨（14）日宣布，匯回境外資金2.76億美元（逾新台幣82億元）。這是繼去年12月匯回3.65億美元之後，大立光第...

鴻海集團攜騰訊 強攻5G

鴻海集團強攻第五代行動通訊（5G）與相關雲端網通商機，子公司工業富聯（FII）昨（14）日宣布，與騰訊雲在中國大陸深圳簽...

廣達衝5G專網 明年見成效

廣達強攻5G商機，繼打入日本樂天電信後，首度公開5G企業專網業務藍圖。廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令指出，廣達參與「5G...

新台幣續強 大立光本季恐再吞上億元匯損

新台幣對美元匯率持續強升，大立光再度大手筆匯回境外資金，外界認為，若新台幣續強，大立光匯款回台，本季業外恐再苦吞上億元匯...

鴻海跨海育才 威州啟動iAI課程

鴻海集團積極培育人工智慧（AI）人才，在美國威斯康辛州啟動線上工業AI（iAI）研究所課程，並推動在美國首屆線上工業數據...

面板大漲價 雙虎本季轉盈

北美、歐洲電視銷售優於預期，面板拉貨強勁，本季出貨量將較上季勁揚30%至40%，推升7、8月報價都大漲10%左右，波段漲...

偏光板缺貨 誠美材受惠

面板需求大增報價勁揚，雙虎營運回神之餘，關鍵零組件偏光板拉貨狀況也開始火熱，但因南韓偏光板大廠LG化學退出市場，導致供應...

華新科 將參與閎暉私募

被動元件大廠華新科昨（14）日公告，為增加車用產品市占率、拓展營運規模以及提升獲利，擬參與手機按鍵廠閎暉私募，認購股數不...

華新科合縱連橫 提升產品價值

華新科董事長焦佑衡日前以PCB廠瀚宇博代表人身分進駐嘉聯益董事會、擔任副董事長，目前華新科握有佳邦實質控制權，透過子公司...

熱門新聞

別急著出門！到超商、郵局領三倍券必讀指南

全球投資平台eToro非台合法證券期貨業者 金管會認定違法

百萬人湧農遊券網站大爆滿 旅遊達人：轉到我懷疑人生

別再說不懂！三倍券終極全攻略一次掌握

經部推三倍券晚鳥優惠 18日後領券抽價值3.4萬圓山住宿

整理包／今起郵局領取振興三倍券 QA一次幫你解惑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。