NCC訂定OTT管理專法 想盡辦法阻擋愛奇藝

國家通訊管理委員會（NCC）今（15）日通過網際網路服務管理法（OTT影音管理法）草案，採取「自願登記制」，但NCC認定有一定經營規模或市場影響力的網路視聽服務業者，公告名單後必須在台辦理登記。草案甚至訂定罰則，例如公告要登記的OTT影音業者不來登記，依法可罰10到100萬元，換言之，如果公告Netflix要登記，業者卻不來登記，有可能挨罰。

另外，大陸的視聽服務業者如愛奇藝、騰訊等OTT串流影音業者，按照相關法令，已經是違反兩岸人民關係條例40條之1的「非法業者」，提供「非法內容」。NCC在法案中提出大量「禁止」的相關配套措施包括台灣相關事業或服務提供者不得提供非法業者所需之電信設備或電信服務、網路資料中心服務、內容傳遞網路服務、雲端服務等；相關事業或服務提供者也要配合攔阻非法視聽服務內容或為必要處置。

此舉意味NCC或陸委會有可能禁止台灣的電信業者傳輸愛奇藝、騰訊等OTT的內容，但也將使電信業者「違約」無法提供消費者傳輸資料的服務。不過NCC強調，此法案不會約束消費者行為，主要約束台灣有業者租借網路給愛奇藝，就會挨罰，最重可罰50萬到500萬元。