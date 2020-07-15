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陸加速Mini/Micro LED商轉進程 總投資額人民幣391億元

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

TrendForce旗下光電研究處最新發佈的《LED產業需求與供給資料庫》報告顯示，預估2024全球Mini/Micro LED市場規模將達42億美元，良好的市場前景吸引各路資本投入該領域。據TrendForce統計，2019年至今，中國Mini/Micro LED相關專案總規劃投資額達人民幣391億元，新增專案共計14個以上，這些大量資本挹注將加速Mini/Micro LED的商轉進程。

TrendForce分析師余彬表示，2020年Mini LED商轉進程受疫情影響有所減緩，部分廠商原定計劃於年中正式加大量產Mini LED 電視和顯示器，以目前狀況來看將會往後延遲；而Micro LED大多數廠商均在研發階段，離商業化尚有一段距離。

不過，投資方對Mini/Micro LED的前景仍充滿希望，包括三安、晶電、華燦、國星和瑞豐等LED晶片、封裝公司，以及利亞德、洲明科技、華星光電和京東方等顯示器和面板廠紛紛設立相關項目，以期推動產業發展。

2019年7月，三安光電湖北鄂州Mini/Micro LED晶片產業化專案開工，主要發展Mini/Micro LED新型顯示產業，共計畫投資120億人民幣；同年12月利亞德與晶電聯手，在江蘇無錫共同投資10億人民幣的Mini/Micro LED生產基地。接著2020年5月兆馳總部及封裝項目落戶江西南昌青山湖區，將新增包括Mini/Micro LED在內的5000條LED封裝產線，總投資額人民幣70億元。

TrendForce認為，在這些相關產業巨頭的加入，也帶動資金投入Mini/Micro LED技術開發，無論是投資新設備、材料開發、導入新製程等，都藉由資本力量加速相關供應鏈的成熟。

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