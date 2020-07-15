明基友達文教基金會 捐贈「圓通四方」石雕予竹縣府

新竹縣政府今（15）日舉行雕塑作品「圓通四方」捐贈儀式，由縣長楊文科與明基友達基金會執行長童文池共同揭幕，要將藝術帶進民眾生活，歡迎來此打卡，親近藝術品。

楊文科縣長特別頒贈感謝狀，感謝明基友達基金會捐贈國際級石雕藝術品「圓通四方」，將成為縣府新地標，讓民眾來縣府洽公之餘，在廣場綠地就可以欣賞藝術，親自感受雕塑大師所帶來藝術魅力，同時期勉縣府同仁在業務推展上「圓通四方」，圓則變、變則通、通則達。

明基友達基金會童執行長表示，基金會每兩年舉辦一次「BenQ國際雕塑營」，邀請來自世界各國藝術家在麻布山林創作，本次所捐贈「圓通四方」是由藝術家周潔甫創作，價值約500萬元，創作時間達1個月，作品靈感來自中國古代錢幣，外圓內方，體現了中國古代天人合一理念和「天圓地方」的宇宙觀，作品用三個大小不一樣的圓銜接成螺旋狀，圓中間三個方塊是相通的，即中國哲學的「通則達」，也盼新竹縣這個科技城，增添藝術人文氣息。