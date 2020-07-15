美光推出「技術應用支援計畫」 加速業界採用DDR5
美光科技今（15）日宣布一項全面性計畫「技術應用支援計畫」（Technology Enablement Program, TEP），該計畫將提供技術資源、優先取得產品，以及和生態系統夥伴的接洽機會；並協助設計、開發和認證搭載 DDR5（現今技術最先進的 DRAM）的次世代運算平台。
今年1月美光宣布 DDR5 RDIMM 送樣後，美光以此為基礎推出 DDR5 技術應用支援計畫，將促使業界朝向發揮次世代、以資料為中心等應用價值的目標向前邁進一大步。益華電腦（Cadence）、瀾起科技（Montage）、Rambus、瑞薩電子（Renesas）和新思科技（Synopsys），均為美光 DDR5 「技術應用支援計畫」成員。
美光表示，DDR5可改善效能、容量和可靠性，它將讓現代資料中心能夠為持續快速成長的處理器核心數，提供記憶體頻寬；DDR5也有助於滿足顧客對資料中心的可靠性、可用性和可支援性方面不斷上升的需求。與前代 DDR4 相比，DDR5 將提供兩倍以上的有效頻寬，減輕每個核心頻寬的密集運算，在各種應用上實現高效能，並改善功耗管理。
美光運算與網路業務部門資深副總裁暨總經理 Tom Eby 表示，美光持續與世界最大的伺服器及超大規模公司有深入的技術合作，協助他們更了解 DDR5 將如何為其獨特的工作負載量帶來優勢。我們很榮幸現在能透過「技術應用支援計畫」，將這樣的合作延伸至整個生態系統，並進一步加速此關鍵次世代技術上市。
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