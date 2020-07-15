受惠美中貿易戰、台商回台 伺服器產值創新高

經濟部統計處今（15）日發布「電腦製造業產值」最新統計資料，顯示我國電腦製造業產值連續6年成長，年產值升至1,895億元。其中，又以伺服器生產快速成長，為電腦製造業成長的主要貢獻來源，其去年產值大幅成長210.9%，達942億元，創下歷史新高。

統計處分析，主要受惠於美中貿易爭端升溫，以及政府推動台商回台投資方案，促使業者陸續將產線移回台灣。

經濟部統計處指出，我國電腦製造業主要包括：筆電、桌上型電腦、平板電腦、伺服器、工業電腦等產品，多以國際品牌代工為主；電腦製造業整體產值於民國89年達4,381億元歷史高峰後，廠商為降低生產成本，漸將產線逐步移往海外，國內產值逐漸下滑，於95年降至1000億元以下。

但，近年來，隨著物聯網、人工智慧、雲端運算等新興科技的興起，帶動相關產業的供應鏈需求暢旺，加上107年下半年起美中貿易爭端升溫，以及108年政府推動台商回台投資方案，促使業者陸續將產線移回台灣，致整體產值於107年再度回到千億元水準，108年升至1,895億元，為93年以來最高紀錄，年增率達72.1%，已連續6年正成長。

此外，統計資料也顯示，電腦製造業各主要產品中，又以伺服器表現最為亮眼。統計處表示，近年來由於智慧終端裝置普及，雲端設備需求增溫，加上大數據、人工智慧等技術提升，帶動伺服器生產快速成長，107年第4季起更受到美中貿易爭端影響，廠商陸續將部分海外產線移回，使得107、108年國內伺服器產值分別大幅成長66.5%及210.9%，108年產值942億元，創下歷史新高，占整體電腦製造業產值比重由104年23.3%成長至108年49.7%，為電腦製造業成長的主要貢獻來源。

此外，為早期國內電腦製造業產值最大貢獻來源的可攜式電腦，包含筆電、平板電腦等，產值於民國89年達3,795億元的歷史高峰後，則隨廠商生產重心外移而逐漸下滑，於94年降至1,000億元以下。目前國內主要以生產高階或特殊規格，包括：防水、防塵、防震等強固設計的筆電機型為主，如商務、電競及特殊應用筆電等，108年亦受美中貿易摩擦影響，廠商加重台灣生產比重，加上美國訂單增加，使得產值升至537億元，年增33.9%。

而應用於工業自動化設備、服務業（POS、KIOSK 、ATM）等的工業電腦，則是在工業物聯網的發展扮演重要角色。近年來因產業自動化需求殷切，帶動工業電腦需求成長，產值皆達300億元以上，108年因美中貿易摩擦廠商接獲轉單，產值升至361億元，創下歷史新高，年增7.1%，但因近年伺服器產值快速成長，使得工業電腦占整體電腦製造業產值比重由104年49.6%下滑至108年19.1%。

經濟部表示，今年隨著新冠肺炎疫情擴及全球，各國封城鎖國限縮經濟活動，卻也催化遠距商機發酵，在居家辦公、遠距教學等訂單挹注下，帶動伺服器、可攜式電腦續呈成長，109年1~5月產值分別為467億元及195億元，年增34.5%及20.7%，預期今年伺服器在新興應用科技持續拓展挹注下，資料運算儲存需求升溫，產值可望再創新高，可攜式電腦亦可望延續增勢。