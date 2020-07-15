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5G實證場域 台北數位產業園區測試

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

電信三雄開啟5G服務，為替台灣5G相關應用發展奠定良好基礎，經濟部工業局在我國公部門率先透過搭建自有5G實證場域，打造5G數位科技實證場域與應用展示平台，在台北數位園區起跑。

全球5G趨勢銳不可當，根據國際研究機構IHS Market《5G經濟》報告預估，到了2035年，包括零售、教育、運輸、娛樂等各行各業都將受到5G科技影響，相關應用將創造全球約13.2兆美元商機。而今年二月，我國5G頻譜以總標金新台幣1421.91億元創下全球第三高紀錄，完成頻譜釋出，緊跟世界腳步，邁入5G世代。龐大商機，也吸引雲端遊戲、VR/AR/XR和影音媒體業者摩拳擦掌，積極轉進並競相投入5G垂直創新應用研發。

經濟部工業局副局長楊伯耕表示，5G是全球趨勢，也是政府「六大核心戰略產業」中「結合5G帶動數位轉型」的政府施政重點。經濟部工業局積極推動場域實證來帶動5G發展，先後推動智慧棒球場與全息投影異地實境秀等5G場域應用。透過公部門第一個推出的5G實證場域，協助產業成立5G雲、網、端串連的研發實戰實驗場，助有志於5G科技應用的資通訊、應用服務、軟體開發廠商解決驗證問題，孵育出更多5G垂直創新應用。

因應5G數位科技實證場域與應用展示平台開幕，經濟部工業局也與公協會合作，遴選第一批優質VR/AR/XR、雲端遊戲業者進駐測試由資策會營運之digiBlock台北市數位產業園區投入5G垂直應用方案開發，共同孵育5G產業生態鏈！

5G應用業者包含探索VR/AR應用的威訊媒體+科碼新媒體、推出虛擬網紅解決方案的羊咩咩整合行銷公司、打造世界第一個虛擬角色互動直播平台的成境科技公司、VR遊戲開發商唯晶科技公司、獨立遊戲開發商卡夫特多媒體開發社與開發實境遊戲的藍色迴廊工作室。期能藉由驗證場域成立，有效強化台灣各類5G應用研發，並透過實證加速商轉。

5G 經濟部 VR

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