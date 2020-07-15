OTT大戰...HBO GO結盟本土CATCHPLAY+ 雙服務250元搶市

國際影音內容業者積極跨足全球市場，華納媒體集團擴大旗下串流影音平台在台布局，將正式與台灣最大電影內容業者CATCHPLAY旗下OTT影音 CATCHPLAY+合作，HBO GO完整服務內容將在CATCHPLAY+平台上架，包含近4,000小時的戲劇內容，兩種服務一起訂閱僅250元，強攻台灣OTT商機。

近年來OTT串流影音服務成為全球傳統影音媒體競爭者，國際內容業者更積極跨足海外，Netflix最早宣布進軍海外市場，華納媒體集團旗下HBO GO也出擊，預計未來一年內，Disney+也將進入亞洲市場。

CATCHPLAY執行長楊麗貞表示，雙方的關係就像HBO GO是直營店，CATCHPLAY+就是加盟平台，雙方是以串接後端資料庫的方式合作，HBO GO自有平台一旦更新內容，CATCHPLAY+平台上的台灣用戶也會同步看到，包括全球首播新內容也可以同步觀看。

在費率方面，為了吸引台灣用戶支持付費正版內容，CATCHPLAY+每月月費199元，HBO GO月費149元，但訂閱雙享無限看方案僅收250元，可看到上萬小時的隨選戲劇和電影，比現在全球也是台灣最大OTT 業者Netflix起跳費率270元還便宜，促銷的前三個月更只收599元。

楊麗貞表示，CATCHPLAY+有數千小時電影、戲劇內容，與HBO GO的合作並非一般的內容授權，而是資料庫對接的平台層級合作。HBO GO要進軍全球市場，但必須考慮各地用戶的使用習慣、載具、收費模式，CATCHPLAY可以跨螢收看、多種方式收費，也有意願增加更多內容來源，獲得HBO的青睞。但即使如此，也花了三年時間，才完成與國際業者的合作計畫。