OTT大戰 HBO GO「生財有道」 有線電視業者想砍價

華納媒體集團旗下影音媒體HBO 大舉開發各種內容收入，包括串流影音 HBO GO打全球市場、還規劃將內容放上 YouTube接廣告，在台灣更「迂迴」登上中華電信MOD。長期播放HBO頻道的有線電視多系統台業者（MSO）坦言，既然HBO生財有道，近日將討論反制方案，最有可能就是降低有線電視採購HBO頻道的授權費用。

有線電視系統業者坦言，HBO在有線電視產業分潤中，強調無廣告、獨家在有線電視平台播出，加上戲劇與電影等內容優勢，分配費率都較優勢，包括有線電視、數位平台的播出都能計費。但最近不但有HBO GO App出來搶市場，又利用HBO GO串接其他影音平台，「迂迴」登上中華電信 MOD平台成為內容供應業者之一，打破過去有線電視頻道不上架MOD的市場規則。

業者坦言，HBO GO可以授權給OTT串流影音平台，如果是部分戲劇與電影也就算了，如果是完整的全部內容，「有點誇張」。多年來HBO頻道因為不在MOD上架才能享有分潤優勢，既然現在「獲利管道多元」，失去獨特性，自然考慮砍價。