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中華電攜手工業局 打造台灣首座5G創新實證場域

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
中華電信行動通信分公司總經理陳明仕（左1）、經濟部工業局副局長楊伯耕（中）與資策會副執行長蕭博仁共同參觀中華電信與經濟部工業局聯手打造「5g創新實證場域」。 圖／中華電提供
中華電信行動通信分公司總經理陳明仕（左1）、經濟部工業局副局長楊伯耕（中）與資策會副執行長蕭博仁共同參觀中華電信與經濟部工業局聯手打造「5g創新實證場域」。 圖／中華電提供

中華電信（2412）布局5G應用服務，積極推廣「企業專網」，與經濟部工業局聯手打造「5G創新實證場域」，並已於6月底在數位創新基地（digiBlock）完成全台第一座數位科技實證場域。透過中華電信5G企業專網，協助國內數位內容及AR/VR領域業者及早進入5G產品試煉、服務實證與體驗，以縮短5G創新內容研發時程，創造5G全新體驗與加值服務。

經濟部工業局為推動國內數位內容產業發展，召集國內相關產業協會，包含中華電信、資策會、TAVAR、台灣遊戲產業振興會、電電公會「5G產業創新發展聯盟」，讓更多數位內容新創業者可以運用5G實證網路落實開發的成果，進而創造更多數位內容的新應用。

中華電信與經濟部工業局攜手響應「5G+ 產業生態鏈推動計畫」，與資策會共同投入5G創新應用。中華電信以5G NSA架構提供Sub-6GHz專網服務，同時藉由MEC邊緣運算，使應用服務在地化，提升數位內容傳輸速度與即時內容體驗。

中華電信在本實證場域亦提供專業的諮詢服務，替新創業者打造入網測試規劃與輔導機制，期望透過與創新產業合作，加速推動數位內容產業發展，為國內電信與數位內容跨業合作帶來豐碩成果。

中華電信希望透過此次與工業局合作，在台灣各地打造更多的5G創新實證場域，將來讓更多數位創新者可藉由場域的5G專網，打造更多創新且可立刻導入市場的5G應用，引領台灣進入5G新世代。

5G 中華電信 經濟部

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