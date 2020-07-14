趨勢與Girls in Tech合作 協助彌平科技產業性別鴻溝

趨勢科技今（14）日宣布一項新的特別計畫。該公司將與Girls in Tech進一步合作，該機構是一個以教育訓練和體驗課程來促進社會和諧的全球非營利組織。雙方將共同致力解決全球網路資安人缺口，協助培養一大群有志朝科技業發展的女性人才。

儘管今日全球網路資安專業人才短缺數量超過400萬，然而目前大約只有四分之一 (24%) 的資安人才是女性。趨勢科技和 Girls in Tech 在全球都擁有著相當的影響力，且都熱衷培養更多女性人才以提升性別多元化，讓女性有更多機會在職場上不斷精進以確保未來發展。

Girls in Tech 目前在全球擁有6萬名會員，十多年來持續致力呼籲世界重視這項人才缺口與性別鴻溝，而趨勢科技也不斷透過全球教育訓練計畫來努力協助女性培養新的技能並可填補這些職缺。

趨勢科技共同創辦人暨執行長陳怡樺表示：「我們一向熱衷致力提升該產業的性別多元化。這也是趨勢科技為何全力支持職場平權，並在 2018 年啟動我們的 Close the Gap (彌平鴻溝) 計畫。我非常高興能與 Girls in Tech 進一步合作，讓我們的努力更加發揚光大。我相信今日我們必須在每一個角落大張旗鼓地鼓勵多元化，這才是人類的本質。」

藉由這次與 Girls in Tech 的合作，趨勢科技將開發一套全新的「Cybersecurity Fundamentals」(網路資安基礎觀念) 課程提供給非營利機構使用。趨勢科技將捨棄現有課程，召集世界頂尖的資安團隊來打造一套專為 Girls In Tech 以及今日市場需求而設計的客製化課程。這套課程將結合電子學習、線上授課以及 Trend Micro Product Cloud 雲端實作課程，內容將涵蓋網路資安基本觀念、網路資安威脅、惡意程式分析介紹等。

Girls in Tech 創辦人暨執行長 Adriana Gascoigne 表示：「Girls in Tech 與趨勢科技對未來有著共同的願景，希望讓女性擁有平等的機會像男性一樣在科技產業盡情追求自己的職業生涯。我們很期待能與趨勢科技繼續合作，替今日及未來世代的女性在科技業發揮正面影響。」