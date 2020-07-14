快訊

警政署火速拔官！劉柏良、詹永茂接高雄、台南警察局長

F-16飛行員吳彥霆兩度要求未獲准致撞山罹難 5官遭彈劾2人不懲戒

鴻海子公司FII攜手騰訊雲 簽署戰略合作協定

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
鴻海子公司FII（工業富聯）今（14）日宣布與騰訊雲計算（北京）有限責任公司（騰訊雲）在深圳簽署戰略合作協定。圖／FII提供
鴻海子公司FII（工業富聯）今（14）日宣布與騰訊雲計算（北京）有限責任公司（騰訊雲）在深圳簽署戰略合作協定。圖／FII提供

鴻海子公司FII（工業富聯）今（14）日宣布與騰訊雲計算（北京）有限責任公司（騰訊雲）在深圳簽署戰略合作協定。根據協定，雙方將充分發揮各自優勢，圍繞工業互聯網及數位化產業領域，在市場拓展、產業投資、生態建設等方面開展深度合作。

雙方計畫，共同推動雲計算、智慧終端機硬體設備的產品發展，共同推進大數據、物聯網、資訊安全、人工智慧等技術的進步和在工業領域的落地，共同助力5G通訊、資料中心、工業互聯網等新型基礎設施建設，共同建設數字產業合作夥伴生態圈。

工業富聯董事長李軍旗、工業富聯副董事長暨首席執行長鄭弘孟，富士康科技集團商務長崔志成，騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生，騰訊公司副總裁、騰訊雲總裁邱躍鵬，騰訊雲副總裁王慧星等出席簽約活動。工業富聯首席數據長暨科技服務事業群總經理劉宗長，騰訊雲副總裁徐翊鳴分別代表各方簽署合作協定。

工業富聯董事長李軍旗表示，資料中心在新基建領域扮演非常重要的角色，工業富聯、騰訊雲的雙方強強聯合，將是硬軟整合，為中小企業轉型升級提供全新的產業生態。未來以5G、AI為代表的智慧社會已看到曙光，雙方將發揮引領作用，為人類社會開創一個美好的、智慧互聯的新局面。

騰訊 生態 互聯網 鴻海

延伸閱讀

騰訊雲與工業富聯合作 打造數位「燈塔工廠」標竿

鴻海傳印度設組裝廠 美系外資維持加碼評等目標價95元

鴻海傳設印度iPhone組裝廠 外資維持加碼評等

期貨商論壇／鴻海期 站回5日線

相關新聞

美制裁華為 專家：可能改變面板市場生態

全球經濟預測及商業諮詢機構OMDIA資深研究總監謝勤益今天表示，美國對華為的制裁將促使華為明年可能轉為採用聯發科晶片，搭...

IDC：今年首季雷射列印市場 台灣與全球脫鉤

全球及台灣ICT 市場在今年上半年普遍受到新冠肺炎影響，不僅影響了出貨表現，也影響了過去的發展常規。以全球列印設備市場來...

台達電總座張訓海：看好第三季優於第二季

台達電（2308）總經理張訓海指出，看好第三季在新家用遊戲主機、傳統電源、資料中心、工業自動化（IA）等業務帶動下，本季...

台達暨台科大聯合研發中心今揭幕 未來投入5G、AI研究

台達與台灣科技大學今天宣布合作成立「台達－台科大聯合研發中心」，以電源管理為核心，3年至少3000萬的經費，中心成立初期...

專業：疫情影響備貨節奏 第3季電視面板大漲

全球經濟預測及商業諮詢機構OMDIA資深研究總監謝勤益今天表示，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病；COVID-19）影響...

台疫情控管得宜 SEMI：今年國際半導體展9月底如期舉辦

SEMI（國際半導體產業協會）今（14）日宣布，由於台灣疫情控管得宜，並考量台灣半導體產業扮演全球重啟經濟的關鍵角色，S...

有線電視市場集團化 公平會：關注限制競爭疑慮

NCC代理主委陳耀祥表示，有線電視近年來有2大問題，包括MSO系統整合、交易不斷以及頻道上下架等問題；公平會主委黃美瑛也...

謝勤益：面板雙虎本季可望獲利

QMDIA顯示部門資深研究總監謝勤益今（14）日表示，受到新冠肺炎疫情的影響，今年面板市場罕見出現異於往常一年一循環，而...

SEMI：台灣防疫有成 半導體展9月如期舉行

國際半導體產業協會（SEMI）今天宣布，有鑑於台灣對武漢肺炎疫情控管得宜，今年國際半導體展將於9月在台北南港展覽館一館如...

SEMI國際半導體展 9月底如期在台登場

國際半導體產業協會（SEMI）於今（14）日宣布，有鑑於台灣對新冠肺炎疫情控管得宜，且考量台灣半導體產業扮演全球重啟經濟...

台達暨台科大聯合研發中心 揭幕

台達（2308）與台灣科技大學今（14）日宣布合作成立「台達-台科大聯合研發中心」，以電源管理為核心，三年至少三千萬的經...

NVIDIA、英特爾兩強競爭 拉升HPC高速平行運算能力

NVIDIA近來在HPC市場動作積極，除頻頻推高GPU的高速平行運算能力，另外也透過購併取得InfiniBand高速網路...

熱門新聞

農遊券今午首抽165萬人人有獎 把握7月18日前最後登記

快登記！農遊券剩335萬張沒人領 農委會告急揭原因

明天郵局領紙本3倍券 排隊前該知道的3件事

7-11推三倍券晚鳥優惠 免費招待星巴克、CITY CAFE

在台積電的最後一天應該要做什麼？ 同行指1食物一定要吃

三倍券7月15日登場！超商規劃雙管道、四步驟領券流程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。