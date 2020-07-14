鴻海子公司FII攜手騰訊雲 簽署戰略合作協定

鴻海子公司FII（工業富聯）今（14）日宣布與騰訊雲計算（北京）有限責任公司（騰訊雲）在深圳簽署戰略合作協定。根據協定，雙方將充分發揮各自優勢，圍繞工業互聯網及數位化產業領域，在市場拓展、產業投資、生態建設等方面開展深度合作。

雙方計畫，共同推動雲計算、智慧終端機硬體設備的產品發展，共同推進大數據、物聯網、資訊安全、人工智慧等技術的進步和在工業領域的落地，共同助力5G通訊、資料中心、工業互聯網等新型基礎設施建設，共同建設數字產業合作夥伴生態圈。

工業富聯董事長李軍旗、工業富聯副董事長暨首席執行長鄭弘孟，富士康科技集團商務長崔志成，騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生，騰訊公司副總裁、騰訊雲總裁邱躍鵬，騰訊雲副總裁王慧星等出席簽約活動。工業富聯首席數據長暨科技服務事業群總經理劉宗長，騰訊雲副總裁徐翊鳴分別代表各方簽署合作協定。

工業富聯董事長李軍旗表示，資料中心在新基建領域扮演非常重要的角色，工業富聯、騰訊雲的雙方強強聯合，將是硬軟整合，為中小企業轉型升級提供全新的產業生態。未來以5G、AI為代表的智慧社會已看到曙光，雙方將發揮引領作用，為人類社會開創一個美好的、智慧互聯的新局面。