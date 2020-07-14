AI企業市值大躍進 投資動能帶勁

今年來資金加速往創新科技靠攏，造成全球企業市值大洗牌，尤其是與AI人工智慧相關的企業，排名大躍進。法人表示，在企業拼人力、拼資金、拼創新下，AI產業今明兩年獲利成長預估，都遠超越MSCI世界資訊科技、那斯達克指數，投資潛力值得期待。

根據Bloomberg資料統計，上半年全球企業市值大洗牌，包括：AI晶片大廠輝達擠下PC晶片巨頭英特爾，躍居美國半導體市值王；電動自駕車特斯拉超越汽油車霸主豐田，成為全球最有價值的車廠；而金融科技支付公司PayPal，市值也一路竄升，近逼美國銀行。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，無畏肺炎疫情等利空事件干擾，今年來資金仍瘋狂湧向創新科技領域，帶動AI相關企業市值排名大躍進，凸顯兩大訊息：一是商業成功典範轉移，聚焦AI；二是AI被視為左右未來財富的致勝關鍵點。

事實上，從最新公布的全球富豪排行榜同樣可以看出端倪，前十大富豪中，至少有七位財富與AI有關，除了前三名的亞馬遜創辦人貝佐斯、微軟的比爾蓋茲、臉書的扎克伯格外，創辦特斯拉的馬斯克更榮登第七大富豪，格外受到市場矚目。

陳世杰指出，在3月疫情爆發後，這些市值或富豪榜超前的公司，仍舊積極投注人力、資金與技術，加速拓展AI實力。如：輝達以69億美元收購雲端運算設備大廠Mellanox、微軟斥資70億美元收購流程機器人供應商Softmotive、亞馬遜收購自駕車公司zoox等。

分析師整體預估，AI產業今明兩年獲利成長率分別上看87%、42%，遠超越MSCI世界資訊科技指數的11%、18%，也勝過那斯達克指數的1%、39%，可望為股價提供進一步推升的動能，投資潛力值得期待。