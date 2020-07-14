軍事迷注意 Garmin新太陽能戰術智慧表具一鍵即焚功能

Garmin今（14）日宣布，首度引進專為戰地長征、長途探險所設計的Tactix Delta Solar太陽能複合式戰術GPS腕錶，設有一鍵即焚模式（Kill Switch），遵照軍事準則開啟模式後倒數10秒，手表將永久刪除使用者資料與位置紀錄。

Garmin表示，戰術表一開始確實是為了軍方使用所需而設計，但其實有許多軍事迷或是喜歡從事生存遊戲的消費者，對於戰術表也相當有興趣，因此也引進消費市場。軍事戰術重裝風格設計的Tactix Delta Solar配合戰地活動，搭載雙格式GPS座標同步支援MGRS軍用座標及台灣二度分帶座標系統，搭載跳傘模式與夜視模式，並可視需求開啟潛行模式隱匿GPS軌跡與通訊位置資訊。

此次並導入太陽能技術，有效延長電池效能，開啟GPS探險模式，最長可達42天不充電；省電模式下搭配太陽能電力，更可提供三個月不充電，克服長途冒險無法隨時充電的限制，伴隨使用者突破極限、挑戰無所不能。

另外Tactix Delta Solar更通過美國軍規MIL-STD-810G標準測試，以抗刮藍寶石玻璃鏡面搭配類鑽石鍍膜DLC白鋼表圈，表圈搭配Zulu/UTC基準時間設計，以及輥紋防滑按鍵、抗蝕PVD金屬背蓋、軍事特別版戰術尼龍表帶。Tactix Delta Solar太陽能複合式戰術GPS腕錶打造外型、功能皆具的軍事高規格，建議售價36,990元。