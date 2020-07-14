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圓展USB視訊會議攝影機 獲ZOOM認證

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

全球視訊會議解決方案大廠圓展科技（3669）五款USB雲端會議攝影機獲得國際通訊軟體領導品牌ZOOM的官方硬體認證。圓展五款USB攝影機隨插即用，具有出色的視聽效果，非常適合應用於ZOOM知名的遠端協作視訊會議平台。

圓展表示，獲得ZOOM的硬體認證是一項卓越的成就；在取得ZOOM官方硬體認證前，產品須經過嚴格的實驗室測試，檢驗音效和視訊品質，確保產品能與ZOOM完美整合。事實證明，圓展的產品品質經得起嚴格考驗；使用者可透過取得認證的圓展USB攝影機，搭配ZOOM的音效、視訊及內容分享功能，輕鬆連線與遠端同步協作。

通過認證的圓展攝影機為ZOOM的使用者提供了各種會議空間的多種選擇。AVer CAM520 Pro和AVer VC520 Pro搭配ZOOM視訊平台，可為中型到大型會議室提供方便有效率的會議體驗。兩款解決方案都配備功能強大的18倍總變焦鏡頭，提供流暢的平移、傾斜及縮放（PTZ）攝影機運鏡效果。搭載SmartFrame 智能自動對焦框選功能，免去手動設定FOV的麻煩；一鍵按下輕鬆設定最佳拍攝視野，晚到的與會者陸續抵達，也能自動調整會議畫面。此外，VC系統的喇叭揚聲器更可透過額外串接喇叭揚聲器，滿足大型會議室需求。

圓展指出，AVer CAM540也為中大型會議室提供SmartFrame智能自動對焦框選功效，以及超靜音的PTZ機械設計。AVer VB342+視訊Soundbar為超小型會議空間（Huddle Room）提供合適的影音解決方案；具備優質的音效，確保與會者的聲音都被清楚地聽到，搭配SmartSpeaker發言人追蹤功能，輕鬆自動追蹤、切換發言人畫面。手掌大小的AVer CAM340+也非常適合超小型會議空間和居家工作環境，具備120° FOV和4K影像品質，不論在任何環境下開會，都能呈現專業度。

圓展和ZOOM都期望人們能透過優質的溝通交流，讓世界變得更美好；圓展USB遠端通訊解決方案取得ZOOM的認證，為實現共同目標跨出了互惠合作的一步。

圓展 視訊

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