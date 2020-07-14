要買筆電看過來！振興三倍券、宏碁三倍送登場

宏碁（2353）品牌活動Acer Day7月15日開跑，宏碁今（14）日表示，迎接振興券買氣，Acer Day史上最狂促銷登場，7月15日-8月31日止，宏碁推出「振興3倍券、宏碁3倍送」方案！

宏碁表示，第一重「指定筆電現折3千元」，包括輕薄筆電Swift 3，原價24,900元，特價21,900元、商用筆電TravelMate T4520-G3，原價20,900元，特價17,900元、電競筆電Nitro 5(AN515-55-549Q)，內建1660Ti顯卡，原價37,900元，特價34,900元；第二重「天天抽3千元」，全通路購買Intel® Core™處理器系列，天天抽LinePoints，最高3000點回饋；第三重「Acer旗艦專售實體店購買指定機種天天加碼送3千元福袋」，指定購買輕薄筆電Swift 3，加碼登錄送價值3000元福袋。

Acer Day暑假來體驗歡樂氛圍「Feel the Vibe」！8/1-8/31每週六、日，前往宏碁旗艦專售店，參加活動：掃描指定QR Code，加入Acer x Predator Line官方帳號好友，並綁定(每個帳號僅限一次活動機會)，體驗任一款Predator系列/Nitro 5/Swift 5/Aspire 5筆記型電腦，掃描「Feel the Vibe」圖像參加活動，並於官方帳號內回覆相關問題，即可獲得50點LinePoints。

Acer Day暑促振興活動，各大網購不缺席，MOMO購物網特別於8月4日規劃Acer超級品牌日，最高回饋20%,滿8888再抽Predator電競按摩椅；Yahoo購物中心特於8/12Acer超級品牌日及77放閃節，指定機種另有優惠；PChome24h購物，指定機種刷聯名卡最高享15%回饋。