晶睿捐贈天母國小網路攝影機 打造校園隱形防護網

晶睿通訊 (3454) 今（14）日受邀參加天母國小結業式進行捐贈授獎儀式，本次晶睿共捐贈38台網路攝影機，用科技築起校園隱形防護網，為天母國小全體師生打造智慧、安全的就學環境。

近年來，兒童與校園安全為社會和家長最關注的議題之一，晶睿通訊深感校園安全的重要性，自2015年起啟動「校園捐贈」專案，協助全台多處校園汰舊換新，升級既有的安控設備，建立專業完善的安控系統，以安控專業發揮社會影響力，落實企業社會責任。晶睿通訊總經理廖禎祺表示，關懷為晶睿重要的核心理念之一，秉持這個精神，我們會繼續以企業的角度為社會盡一己之力，接下來也會以積極的行動關懷社會。

天母國小創立於民國70年，全校師生超過1800位，秉持「多元化、個性化及適性化」的教學精神為台北市指標學校。由於學校腹地廣大，校園內各區域皆歷經不同時期的安控系統安裝，舊款類比攝影機和新型網路攝影機並存、攝影機和系統的混合造成整體校園安控系統整合以及維護不易。

因此，希望透過捐贈增加網路攝影機比例，逐步汰換舊有類比設備。本次依據場域需求捐贈不同類型的網路攝影機，其機型包含迷你型攝影機、防暴半球型攝影機以及180度全景攝影機，前兩種機型主要安裝於學童容易發生衝撞的危險區域，如樓梯間、走廊。而180度全景攝影機，視角涵蓋範圍廣，能一機取代多機，適合安裝於學生活動中心等寬廣場域。

天母國小校長梁俊堯表示，非常感謝晶睿這次的捐贈，教師與學童的安全一直是我們最重視的問題，也是我們最重要的責任。校園安控設備升級不易，未來在晶睿通訊的攝影機幫助下，我們可以讓天母國小每一位孩子都能安心自在地學習，快樂成長。

晶睿深耕安控產業20年，不僅研發、設計、製造根留台灣，身為台灣安控第一品牌也為這一片土地，肩負更多的安全責任，未來將持續關注校園安全，用科技的力量守護下一代。