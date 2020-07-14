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輝達顯卡新品第3季上市 茂達風扇驅動IC進入拉貨高峰期

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

全球顯卡晶片大廠輝達將於第3季推出7奈米遊戲顯卡新品，風扇驅動IC茂達（6138）進入拉貨高峰期，加上超微下半年也將推出顯卡新產品，茂達下半年營運倒吃甘蔗，法人預估單月營收有機會挑戰歷史新高。

輝達第3季將推出全新電競專用顯示卡晶片，採用台積電7奈米製程，運算能力、光線追踪同步升級，效能將較上一代提升40%至50%，市場預料在效能大幅提昇之下，其銷量有望超越前代，目前市場玩家高度期待。

而效能大幅提昇對於顯卡散熱要求也同步提高，茂達目前為全球風扇驅動IC主要供應商，市占率高達50%以上，近年來主要競爭對手德儀、羅姆半導體逐漸淡出市場，進一步擴大茂達市占率，法人預期在效能提升對散熱要求提高之下，茂達將最先受惠。

茂達在風扇馬達驅動IC產品線完整，從瓦數由5V至48V與無刷直流均具備，可應用範圍不僅於筆電／PC或顯卡，觸角更延伸至遊戲機、車用、智慧家庭裝置等數位控制利基市場，兩大顯卡大廠新品推出商機。

奈米 台積電 顯示卡

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